Keramika, biatlon, florbal nebo taneční disciplíny a kroužek modelářství se otevírají v domě dětí a mládeže Šuplík v Kadani.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Pokud máte doma nadšence do zájmových kroužků, ale ještě nemáte vybráno, zavítejte do Šuplíku na Šťastný týden. Od pondělí 2. září do čtvrtka 5. září jsou všechny kroužky otevřené bez poplatku. Otevřeno je vždy od 15 hodin.