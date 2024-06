„Podle vyprávění pamětníků se na tomto místě kdysi scházeli dva mladí lidé z Hošnic, on Němec a ona Češka. Rodičům se vztah nelíbil a bránili mu,“ přiblížil předseda hošnického osadního výboru David Mareš. „Vše nakonec vyvrcholilo tím, že si oba vzali život. On se údajně zde na tomto místě zastřelil a ona skočila do studny ve dvoře domu číslo popisné 4, v níž se utopila,“ doplnil. Rodina mladíka pak nechala zhotovit kříž a umístila ho právě na místo jejich schůzek a sebevraždy mladého muže.