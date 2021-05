Křimov slaví 740 let vzniku. Z obavy z davů ale akci nejspíš odloží

Mezi nejstarší sídla chomutovské části Krušných hor patří Křimov. Letos to bude 740 let, co se o vesnici objevila první písemná zmínka, proto by horalové tento historický milník rádi oslavili.

Křimov. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

„Chceme uspořádat slavnosti s hudbou, besedami a dalšími kulturními a sportovními akcemi. Budeme mít také pamětní minci a připravujeme reklamní dárky,“ předeslal starosta Milan Váňa. Původně byla akce směřovaná na závěr června, nakonec ale bude zřejmě odložená. Je to z obavy, že by z měst dorazilo nekontrolovatelné množství lidí. Starosta Křimova: Lákadlem je naše nádraží, kde se točily filmy, a přehrada Přečíst článek › „Jak se loni vše kvůli epidemii zavřelo a lidé začali chodit více do přírody, zavítalo sem obrovské množství lidí z Chomutova a Jirkova. Objevili, jak je tu příroda hezká a začali sem jezdit,“ zdůvodnil plánovaný odklad starosta. Například na loňskou červnovou akci v Krásné Lípě, která ke Křimovu patří, podle jeho slov dorazilo na šest set lidí.