Není detektivka jako detektivka. Sever by měl být trochu jiný, možná i s určitým přesahem. Navíc v něm to hlavní není samotné vyšetřování, ale psychologicky pojatý příběh muže, který se rozhodl být policajtem. A to není všechno, on se rozhodl být dobrým policajtem! Jenže narazil. „Policie je organizace svázaná pevnými pravidly. Funguje organicky propojena s další organizací, kterou je stát. Kromě mnoha pravidel nutných k jejímu chodu má i mnoho pravidel nepsaných.

V tomto vzájemně propojeném labyrintu musí náš hrdina fungovat a je jím ovlivněn a formován,“ říkají tvůrci, kteří stáli u zrodu celého příběhu. Navíc také přiznávají, že atraktivní prostředí policie, které většinou slouží jen jako pozadí pro vyšetřování zločinu, je v případě Severu hlavním hracím polem. „Jde o realistický pohled za kulisy. Tomu odpovídá i přístup k obsazení hlavní role seriálu, způsob snímání a především režijní vedení Roberta Sedláčka,“ říká kreativní producent Jan Lekeš.

Z úředníka policistou, z vyšetřovatele vyšetřovaným

Město na severu Čech. Inženýr Petr Svoboda (Jiří Mádl) pracuje na stavebním odboru radnice, ale jeho úřednická práce ho příliš neuspokojuje. Pomalu začíná cítit její limity, především ve chvíli, kdy zjišťuje, že jeho rozhodnutí vlastně nic neznamenají. Neboli začíná chápat smutnou pravdu: kdo má moc, má i pravdu, i když zákon říká něco jiného…

Jednoho dne Petr nalezne u garáží poblíž domu, kde bydlí, brutálně zavražděnou dívku. Policie případ vyšetřuje a Petra to velmi zajímá, dokonce natolik, že mu jeho přítel z gymnázia, dnes policista Brázdil (Štěpán Benoni), navrhne, aby se také dal k policii. Proč ne? Má přece vysokou školu, stačí, když si udělá kurs a může být policejním důstojníkem. Petra ta myšlenka láká. Proč takhle nezměnit svůj život? Konečně bude dělat něco, čemu může sám věřit. Rozhodne se! Skutečně absolvuje policejní kurs. Do svého města se vrací jako policejní důstojník. Vrací se i k případu zavražděné dívky, který jeho samého vlastně přivedl k policii. Navíc na něj od té doby nedokázal přestat myslet…

Šestidílný seriál je příběhem nadějného kriminalisty, který věří ve spravedlnost a čest, tudíž nezůstane lhostejný ke korupci svých nadřízených. Za to je ale následně potrestán a z vyšetřovatele se tak stává vyšetřovaný. Dramatická série vychází z atraktivního prostředí policie, má několik linií a překvapivých zvratů, které umožňují poznat způsob fungování nejsilnější státní mocenské organizace ve všech jejích složkách, jejich propojení i soupeření. Autoři hledali inspiraci například v románech Arthura Haileyho (Letiště, Hotel, Večerní zprávy) a ve skutečném příběhu severočeského kriminalisty.

Robert Sedláček: Sever je portrét doby

Jak byste popsal Sever?

Je to střet člověka, který nastoupí do práce a je tak blbý, že věří tomu co, deklaroval náborový inzerát. Postupně rozkrývá jednu frázi za druhou. Hlavní postava je takový šašek, který trvá na tom, aby platila pravidla, jež byla v náborovém inzerátu hlásajícím „Přidej se k nám budovat lepší svět“. Najednou ale vidí, jak se ta instituce reálně jeví. Sever je portrét doby okolo roku 2010, kdy ve společnosti, dvacet let po revoluci, zavládla úplná deziluze. Když jste se podíval na nemocnici, tak jste věděl, že třetina peněz teče někomu do kapsy. Když jste se podíval na stavbu dálnice, tak jste věděl, že polovina peněz teče do kapsy někomu, kdo tu dálnici nestaví.

Ve vaší tvorbě lze často vnímat silné téma křivdy…

Křivdu cítí každý. Když režíruju, nějakou dobu jsem generál a pak jsem nula. Klepu na dveře a buď slibuju, vyhrožuju, nebo se podbízím. Člověk se ohlíží za svou hodnotou. Pocit křivdy je naprosto normální. Cítí ji každý. Měl jsem na víc, než jakou jste mi dali možnost – to je základní životní situace většiny lidí, které znám. To je základní lidský pocit. Skrývat ambicióznost a popírat, že existuje v našich povahách, by byla lež.

Ústřední dvojici policistů hrají Jiří Mádl a Štěpán Benoni. Byli k sobě vybráni na základě podobné výšky?

To je náhoda a bojovali jsme s tím. Měli jsme scénu, kde oba měli stát za barem a kde skoro nebyli vidět. To je ale spíš úsměvná historka. Rozhodl jsem se s tím pracovat. Právě proto, že jsou tak malí, jsem obsadil Martina Pechláta, který je proti nim obr.

Jaká s nimi byla spolupráce?

Přiznám se, že hlavní role obsadil producent. Kromě Palacha to byl to můj první střet s takto mladou generací – Křenková, Benoni, Mádl. Pozorovali jsme se jako zvířátka, provokovali mě, ale byli pro mě obrovským překvapením. Postupně jsem je začal mít rád. Jirka Mádl má ohromnou životní energii. Štěpán Benoni je český Kevin Spacey. Naprosto skvělý herec, se kterým bych rozhodně ještě chtěl točit. Eliška Křenková tam jako Mádlova partnerka podle scénáře byla do počtu, ale co z každé scény vytěžila! Je úžasná coby herecký partner.

Řekli o seriálu



Jiří Mádl: „Žánr kriminálky je poměrně složitý. Sedmdesát procent jsou procedurální věci, které tvoří gró běžné kriminálky. Herec má neustále pocit, že se jen na něco ptá a někdo mu odpovídá. Že tam nejsou emoce. Tahle kriminálka má ale i psychologickou rovinu. Jak rodinnou, tak tu, která se táhne nad epizodními příběhy. To mě velmi baví.“



Štěpán Benoni: „Dosud jsem hrál spíš recidivisty, než abych stál na straně dobra jako vyšetřovatel. Ale ani tady není to dobro jednoznačné.“