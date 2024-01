Doupovské hory jsou pro většinu lidí nedostupné, protože se na jejich velké části rozkládá Vojenský újezd Hradiště. Právě kvůli němu museli lidé v padesátých letech 20. století opustit své domovy. Ještě po letech jsou tam ale patrné rozpadající se domy, mostky, mizející cesty a staré aleje. O této podivuhodné krajině vyšla nová kniha s názvem Tajemství, příběhy a pověsti Doupovských hor. Vydalo ji Oblastní muzeum Chomutov, kde byla také pokřtěna.

Za novou publikací stojí dva chomutovští badatelé - městský architekt Jaroslav Pachner a dlouholetý fotograf muzea Hugo Sedláček. Ti dlouhodobě podnikali výpravy do syrově krásné opuštěné krajiny. Během zhruba třiceti let shromáždili fotografie a také zapomenuté pověsti, příběhy a historické události více než padesáti doupovských vesnic a měst.

Proč se autoři vrhli právě na oblast Doupovska, která leží větší měrou v Karlovarském než-li Ústeckém kraji? Původně totiž ve spolupráci se Zdenou Binterovou mapovali zaniklé obce Chomutovska, z nichž několik zasahovalo i do oblasti Doupovských hor na jihu Krušnohorské soustavy. V rámci finální části průzkumu se tedy pustili i do této oblasti poté, co získali patřičná povolení.

„Tehdy se mi Doupovské hory staly osudnými. Vesnice byly stále nedotčené, sice byly rozbité, byly ale vidět návsi. Bylo to tam pěkné,“ vrátil se o třicet let nazpět Hugo Sedláček. „Když jsme tam přišli v roce 1989, hory pokrývaly stoleté bukové lesy. Byl to úplný prales,“ vylíčil.

Zdroj: Deník/Miroslava ŠebestováPodle Jaroslava Pachnera lze celou vyhlášenou evropsky významnou lokalitu Doupovské hory označit za „ostrov zachovaných přírodních stanovišť mezi silně narušenou a poškozenou Sokolovskou a Mostecko-chomutovskou uhelnou pánví“.

Kniha se věnuje řadě zaniklých obcí, mezi kterými je například Sedlec, jenž patřil k Mašťovu, samozřejmě Doupov, Heřmanov, Bukovina či Lochotín, kde se dochoval jen kostel a zříceniny několika domů. „Ves využili filmaři při natáčení filmu Tankový prapor,“ připojil zajímavost Pachner.

Publikace také připomíná hrad Egerberk, zámek Doupov, Žďár či Felixburk. Poslední jmenovaný ležel nedaleko dnešních Rašovic vedle dosud stojícího rašovického mlýna. Zachovalo se z něj jen část obvodového zdiva a zbytky sklepů.

V pověstech je připomenut například král trpaslíků král Švedl, který je duchem Doupovských hor podobně jako Marzebilla Krušných hor a Krakonoš v Krkonoších.

Novou knihu muzeum představilo a pokřtilo v pátek 19. ledna, kdy se také uskutečnila autogramiáda v hlavní budově v Palackého ulici. Druhá autogramiáda se uskuteční 1. února v knihkupectví DDD v Kadani. Publikace je k zakoupení na obou místech. Vyšla s finanční podporou města Kadaně a Karlovarského kraje.

