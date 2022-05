Traktůrek Zetůrek, Strašidýlka od starého dubu nebo Jen se ptej aneb Příběhy knižních skřítků. Když Petra Šolcová rozloží všechna díla, která ilustrovala, deska pracovního stolu přetéká. Její zářivě barevné kresby provázejí více než dvacet knih pro děti, ale také omalovánky, pexesa, hry, logopedické pomůcky či pracovní listy pro domškoláky. Ilustraci se přitom výtvarnice z Jirkova naplno věnuje až v posledních jedenácti letech. Původním povoláním je totiž porodní asistentkou, a tak dlouho tvořila jen tak pro sebe do šuplíku.

Petra Šolcová

42 let, absolvovala Vyšší zdravotní školu, obor porodní asistentka. Pro lekce kreslení si chodila do ateliéru chomutovského výtvarníka Václava Suchopárka. Je vdaná, má děti ve věku 9, 13 a 16 let. Energii čerpá na procházkách přírodou a při každodenním rodinném čtení. Ráda fotí a baví ji ruční práce. Rozsah jejích ilustrovaných děl je k nahlédnutí na webu ilustracepetrasolcova.eu.

Vše se změnilo, když odpověděla na výzvu spolku Nedoklubko, který podporuje rodiče předčasně narozených dětí. Sháněl totiž kreativce ochotné přispět příběhy a kresbami pro jeho dětskou knihu. „Tím pro mě začalo něco většího,“ zmínila Petra. „Odjakživa bylo mým snem stát se ilustrátorkou, myslela jsem si ale, že pokud nemám školu uměleckého směru, je to vyloučené,“ dodala. Toto přesvědčení ji opustilo, jakmile držela dokončenou knihu v ruce. Do kreslení se pak pustila s novou energií.

„S manželem jsme oslovili několik nakladatelství, pak se třeba rok dva nic nedělo. Postupně se ale začala ozývat a nacházeli si mě i sami autoři,“ přiblížila ilustrátorka. „Jak začalo mých obrázků přibývat a mám co ukázat, množí se i nabídky,“ doplnila.

Dnes se může pochlubit více než dvaceti ilustrovanými knihami pro Albatros Media – nástupnickou společnost známého českého nakladatelství Albatros, dále Portál, Fragment, Krigl nebo Eltisk. Její kouzelné kresby provázejí také skládanky či sady dětských her Pohádkohraní a Párty alias Junior. Své náměty přenesla i na hrnky a vánoční a velikonoční ozdoby vypalované do dřeva.

Petra tvoří v improvizovaném ateliéru, ve který se po nocích mění obývací pokoj sídlištního bytu. Přes den totiž pracuje na částečný pracovní úvazek jako zdravotní sestra v odběrovém centru, stará se také o domácnost a tři děti. „Jakmile dostanu knížku do ruky, hned se mi začnou v hlavě rodit nápady, vymýšlím postavičky a pouštím se do práce,“ usmívá se. K tvorbě využívá akvarelové barvy i grafický tablet.

Práce na ilustracích pro jednu knihu jí většinou zabere dva měsíce. „Jsou knihy, které si opravdu užívám. Když za mnou přijdou děti nebo babička a řeknou 'jé, to se nám líbí', je to dobrý pocit,“ hřeje ji. „Jsem ale trochu rýpal. Baví mě kresby vymýšlet i kreslení samotné, jakmile mám ale hotovo, hned vím, co bych udělala líp. V podstatě s výsledkem nejsem nikdy spokojená,“ přiznává.

Jejím přáním je vytvořit „nekonečný“ nástěnný kalendář, který se dá používat třeba po celý život. „Každý měsíc by provázely obrázky s českými tradicemi, aby děti viděly, co s každým z měsíců souvisí,“ zmínila ilustrátorka. Pracuje také na vlastní obrázkové knize o matce přírodě.