Provizorní zábrany musí pryč a do stanice si to šine žlutočervený motoráček zvaný Kredenc. Nestaví na nádraží v Chomutově, ale o kousek dál. Na koleji před železničním depozitářem Národního technického muzea, do kterého se během chvíle nahrne všech zhruba patnáct cestujících - často tátů a dědů s dětmi nebo párů.