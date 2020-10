/FOTO/ S úderem 14. hodiny se v pátek 2. října otevírají volební místnosti. Lidé budou mít opět po čtyřech letech možnost volit zastupitele Ústeckého kraje. Tentokrát ovšem za výjimečné situace a s rouškami na tváři.

V Chomutovském divadla odvolili první Chomutované | Foto: Deník / Miroslav Rada

Volby probíhají v pátek od 14 do 22 hodin a volební místnosti budou otevřené také v sobotu od 8 do 14 hodin. K urnám může teoreticky přijít až sto tisíc voličů, zkušenosti z minulých let ale ukazují, že účast je znatelně nižší.