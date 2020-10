Hned během prvních pěti minut odvolilo v chomutovském divadle kolem dvaceti lidí. Než se volební místnost otevřela, posedávalo jich pár na lavičkách pod stromy, v divadle se pak postavili do řady a v rozestupech trpělivě čekali, až přijdou na řadu.

Zdroj: DeníkKrajské volby mívají slabou účast a panuje obava, že nutnost mít roušky odradí i další voliče. „Když se někdo bude chtít vymlouvat na roušky, tak se bude vymlouvat na roušky,“ nemá pro pasivitu pochopení Chomutovanka v krátkém sestřihu a modré chirurgické ústence. „Když bylo vedro, bylo to v nich horší, teď to jde. A vždyť jde jen o dvě tři minuty,“ dodala.

Mezi prvními přišli do divadla lidé, kteří své právo volit využívají beze zbytku. „Beru to jako svou povinnost, rodiče mě takto vychovali. Jestli se má něco změnit, nemůžu sedět doma a nadávat u televize,“ podělila se o svůj názor Kateřina S. Jak prozradila, současné krajské koalici ve složení KSČM, ČSSD a SPD nefandí. „Budu volit Starosty a Nezávislé,“ prozradila své favority.

Vytrvalým voličem je i Jaroslav Lenc. „Chodím pravidelně. Za bolševika jsem byl jednou, když mi bylo osmnáct, jinak ani ťuk. Od převratu chodím pokaždé, a co existuje ODS, dávám hlas jí,“ prozradil. „Měl jsem rád Kuberu a líbí se mi jak pracuje starosta Kadaně. To je nekompromisní pán,“ dodal.

Do poslední chvíle se rozmýšlel, komu dá svůj hlas Václav K. Dumal o tom na lavičce před divadlem. „Ještě se rozhoduju. ODS to nebude a jí podobné. Asi to hodím ČSSD,“ uvažoval nahlas. Další možností je pro něj ANO.

Lídr kandidátky ČSSD Jaroslav Krákora odhaduje, že si jeho strana vyslouží 6 procent hlasů. „Četl jsem, že máme preference od 4 do 11 procent, což je velký rozdíl, navíc je povolená odchylka tři procenta. Můj tip je, že získáme šest,“ myslí si muž známý dětský lékař a emeritní poslanec Parlamentu ČR. Odvolil na Základní škole na Kadaňské, kam dorazil i s rodinou.

V rouškách, štítech, rukavicích

Právě na škole na Kadaňské zažívali od otevření volebních místností větší frekvenci voličů. V jedné z nich jich za hodinu odbavili k šedesáti. „A to tu máme další tři místnosti,“ podotkla předsedkyně volební komise Alena Kyšová. To vše za situace, kdy mají komise trochu ztíženou pozici. Pracují v rouškách či štítech, na rukou rukavice a trpělivě se střídají v dezinfekci propisek, které musí projít očistou po každém použití voličem. Odehrává se u dveří, kde mají lahve naplněné čirou dezinfekcí.

Všechny hygienické úkony volební proceduru o dost prodlužují. „Asi tak o padesát procent,“ odhaduje Marcela Mošnová Dušková, která předsedá volební komisi v chomutovském divadle. „Dezinfikujeme tužky, rozdáváme roušky, když někdo nemá a neustále musíme používat rukavice a dezinfekci. Jsem zodpovědná za to, aby si členové stále mydlili ruce a bylo všechno v pořádku,“ zkonstatovala s úsměvem. „Je to všechno náročnější, ale respektujeme to,“ dodala.

Volební místnosti budou otevřené ještě v sobotu od 8 do 14 hodin. Jako první v okrese odvolili lidé, kteří jsou v karanténě či izolaci kvůli covidu. Volební drive-in, kam mohli zajet autem jako pro hranolky, měli za zimním stadionem. Využilo ho 26 lidí, ačkoli se týkal až dvou set voličů.

Do předešlých krajských voleb se na Chomutovsku zapojila jen čtvrtina voličů, celorepublikově účast mírně převyšovala 37 procent. Chomutované podpořili především hnutí ANO 2011, které získalo 22,84% hlasů, dále KSČM (12,25%) a ODS (12,25).

Aktuální volební účast

v Ústeckém kraji k 20. hodině je 12,5 %

Volby probíhají v celém kraji bez větších problémů, volební účast nikde nevybočuje z obvyklých standardů ve srovnání s předchozími krajskými volbami.