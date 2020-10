Druhý volební den probíhá poklidně, jen občas komisařům vylepší náladu drobný výstřelek některého z voličů.

V chomutovském divadle odvolili první Chomutované | Foto: Miroslav Rada

Například do volební místnosti, která je v jirkovské mateřince ve Smetanových sadech, dorazil muž vesmírného vzezření. Na obličeji mu místo roušky seděla polomaska 3M, která se používá proti plynům a výparům. „Nosím ji i do obchodu a kamkoli, kde máme mít roušky. Je to výhodné, má to výměnné filtry,“ pochvaloval si Jirkovan.