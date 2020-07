Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji tak reaguje na vývoj epidemiologické situace v České republice související s šířením viru SARS-Cov-2. Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.

„Epidemiologickou situaci v České republice, zejména v Ústeckém kraji, neustále sledujeme a jsme připraveni na ni okamžitě reagovat,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v zastoupení generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 od 27. července 2020:

Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

(pondělí až pátek od 10:00 do 13:00 hodin)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625 (pondělí až pátek od 8:00 do 10:00 hodin)

Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970

(úterý a čtvrtek od 7:30 do 10:00 hodin)

Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960

(úterý a čtvrtek od 7:30 do 10:00 hodin)

Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361

(pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

