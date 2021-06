Využít velikost a centralizaci tam, kde se to vyplatí, tedy při jednání s pojišťovnami a při nákupech, přitom ale dát jednotlivým nemocnicím větší samostatnost. Tak zní plán Krajské zdravotní (KZ), spravující šest špitálů. Od podzimu chystá změny v řízení nemocnic, nevylučuje ani výměny ředitelů.

Nově by šéfové nemocnic neměli být odpovědní jen za zdravotní péči, výrazně by podle plánů měli zodpovídat také za hospodaření a provoz. „Připravujeme návrh nové organizační struktury. Plánujeme větší samostatnost nemocnic, ale také větší odpovědnost jejich vedení,“ potvrdil Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní (KZ). Do praxe by novinka měla být uvedena v září.

Změny bude ještě schvalovat představenstvo KZ, to je ale samo před několika dny prezentovalo. Nepředpokládá se tedy, že by u něj narazily. Vedení KZ si od změn slibuje větší efektivitu provozu, proměna by měla přinést také tlak na zlepšování ekonomiky nemocnic.

„Mělo by dojít k částečné decentralizaci řízení. Centralizace by měla být zachována tam, kde to dává smysl, kde je nějaký benefit z obrovského celku, kterým Krajská zdravotní je. Tedy například při jednání s pojišťovnami, s dodavateli a při nákupech. Tam je to výhodné. V dalších oblastech bychom ale chtěli do jisté míry řízení decentralizovat, na nemocnice a jejich vedení přenést větší odpovědnost za provoz, jejich hospodaření a výkony,“ uvedl při představování změn před pár dny Adam Vojtěch, tehdy ještě předseda představenstva KZ, nyní staronový ministr zdravotnictví. Představenstvo chce v tomto pokračovat i po jeho odchodu.

V současnosti jsou šéfové jednotlivých nemocnic v pozicích ředitelů zdravotní péče. Funkci zastává většinou jeden z primářů špitálu. Zodpovídají tedy hlavně za oblast zdravotnictví. To chce představenstvo změnit, podle plánů by měl ředitel manažersky řídit celou nemocnici. „Ředitel by nově nezodpovídal jen za zdravotní péči, jak je to dnes, ale bude odpovědný i za ekonomiku a výkony celé nemocnice,“ prezentovalo vizi představenstvo.

Lékař, ekonom, právník

Podle vedení KZ to neznamená, že by současní ředitelé nemohli dál vést nemocnice. Nebude prý rozhodovat, zda kandidát na šéfa je lékař, ekonom nebo právník. Změny ve vedení nemocnic ale představenstvo nevyloučilo. „Ředitelé by měli odpovídat za provoz i ekonomiku. Myslím si, že by ředitelé měli projít výběrovým řízením,“ dodal Petr Malý s tím, že do klání by se mohl přihlásit každý, i současní ředitelé.

Proti větší samostatnosti nemocnic v Ústí, Mostě, Chomutově, Děčíně, Teplicích a Litoměřicích se nevyjadřuje ani opozice. Čeká ale na více informací. „Přeci jen Krajská zdravotní je obrovský kolos a centrální řízení není vždy jednoduché. A přímo v nemocnicích dobře vědí, co potřebují. Bylo by podle mě správné, kdyby byla schválena větší zodpovědnost jednotlivých ředitelů,“ myslí si krajská zastupitelka Alena Dernerová (STAN).

Někteří se obávají, aby bylo udrženo jednotné směřování nemocnic. „Pokud by to přineslo vyšší efektivitu a naopak nepřineslo zvýšení nákladů a administrativy, nebyl bych proti. Potřebovali bychom ale více informací, jaké přesně pravomoci bude ředitel mít. Aby to nesklouzlo k tomu, že každá nemocnice půjde jiným směrem,“ varuje krajský zastupitel Petr Kubeš (KSČM).