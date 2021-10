Elektřina i plyn k zákazníkům bude nadále proudit prostřednictvím dodavatele poslední instance. Například ČEZ, který plní tuto funkci u dodávek elektřiny, se jim sám ozve.

Dodávky energií ze zákona zajišťují dodavatelé poslední instance. V případě plynu je to Innogy Energie, o elektřinu se postará společnost ČEZ Prodej.

Několik let byla spokojenou zákaznicí firmy X Energy, která spadá do skupiny Bohemia Energy (BE), Michaela Rozsypalová z Úštěka. Ta se pro nabídku této firmy rozhodla před lety, když začínaly růst ceny energií. Nyní se bude muset do hledání dodavatele pustit znovu, tentokrát nedobrovolně. „Zaskočilo mne to, máme u této firmy plyn i elektřinu. Teď mi nezbývá nic jiného než si najít nového dodavatele. Tentokrát už ale žádného malého, chci stabilního dodavatele. Aby se situace za pár měsíců nebo let neopakovala,“ říká Rozsypalová s tím, že počítá s výrazně vyšší cenou za plyn i elektřinu, než jakou platila doposud.

Ve stejné situaci je také Jan Schwarzbach z Děčína. Podle svých slov podobné problémy očekával již několik dní, obzvlášť poté, co BE uzavřela svůj byznys na Slovensku. „Ale věřil jsem, že u nás to ustojí, protože jsme výrazně větší trh. Jedinou nepříjemností teď je, že musím vše vyběhat znovu. A vyšší cena taky nepotěší,“ počítá s vyššími úhradami Schwarzbach, který byl jedním z 600 tisíc odběratelů elektřiny od skupiny BE. Dalších 300 tisíc smluv měla na dodávky plynu, mnohdy se stejnými odběrateli.

O dodávky energií se ale nemusí ani jeden ze současných zákazníků skupiny BE bát. Ty ze zákona zajišťují dodavatelé poslední instance. V případě dodávek plynu je to Innogy Energie, o elektřinu se pak postará společnost ČEZ Prodej. Ta roli dodavatele poslední instance již několikrát splnila. „Institut dodavatele poslední instance zajišťuje, že začneme dodávat elektřinu postiženým zákazníkům. I proto už nyní navyšujeme kapacity na našich call centrech a v našem zázemí tak, abychom byli schopni co nejlépe a nejdříve zvládnout všechny úkony, které s náhlým přechodem zákazníků z krachujících společností k nám souvisí,“ uvedla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Zároveň žádá všechny klienty skupiny BE, kteří se nyní ocitli bez dodavatele elektřiny, aby nevolali na informační linky ČEZ, mohlo by totiž vzhledem k počtu zasažených lidí dojít k jejich přehlcení. „Prosíme proto nyní všechny zákazníky, kteří se ocitli v nouzi, zůstaňte v klidu. Spojíme se s vámi sami. Rozumíme, že to není jednoduché, ale nemusíte se bát, že byste byli od dodávek elektřiny odstřiženi. Naši lidé, naše call centra i naše pobočky pracují na maximum,“ dodává Holingerová. Lidé tak nemusí chodit ani na pobočky.

Půl roku na změnu

Na změnu dodavatele elektřiny i plynu mají dnes již bývalí zákazníci skupiny BE půl roku. Po tuto dobu se jim o dodávku energií postarají dodavatelé poslední instance. Připravena na zajištěný dodávek plynu je společnost Innogy. „Uděláme maximum pro zajištění plynu pro zákazníky, kteří se dostanou do režimu dodavatele poslední instance (DPI), nicméně cena pro tyto zákazníky se bude odvíjet v souladu s cenovou regulací na základě takzvaných věcně usměrňovaných cen od aktuálních tržních cen, které jsou v současnosti extrémně vysoké a jejichž výše je objektivně mimo náš vliv,“ upozorňuje na pro některé lidi výrazné zdražení energií mluvčí Innogy Pavel Grolách.

Na současný vývoj reagoval také Centropol, velký dodavatel energií z regionu. "Aktuálně nám volá hodně zákazníků, které jejich dodavatel zklamal. Proto je naše zákaznická linka vytížená víc než obvykle. I když se snažíme všem pomoct, část hovorů bohužel nestihneme přijmout," uvedla ústecká firma na svých webových stránkách.

Zákazníci by měli na vzniklou situaci co nejdříve reagovat zrušením trvalých příkazů k platbám zkrachovalým společnostem na budoucí období.