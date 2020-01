Koza Róza oslaví desáté narozeniny. Oblíbené rodinné klání začne na ledě

Rodinné zápolení Koza Róza, které dokáže zapojit do her a soutěží stovky rodin, vstupuje do desátého ročníku.

Koza Róza při Rodinném zápolení na ledě. Archivní foto | Foto: Miroslav Rada

Pro své soutěžící má deset akcí a další tři bonusové. Ti si v prvním pololetí užijí rej masek na ledě, přivítají společně jaro a vydají se s Kočičákem Bezručákem. Čeká je také florbalové zápolení a mnohé další. Akce v roce 2020

29. února - Rej masek na ledě

21. března - Vítáme jaro

11. dubna - S Kočičákem Bezručákem

2. května - Florbalové zápolení

30. května - Slavíme s Domečkem

20. června - Máme rádi zvířata

12. září - Chomutovská ploutev

3. října - S piráty kolem světa

7. listopadu - Ztratil se Ježíšek

5. prosince - Mikulášská nadílka

13. prosince - Slavnostní losování Další informace o programu najdete na stránkách 2020.rodinnezapoleni.cz.

Autor: Redakce