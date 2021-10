„Rozmach Klínovce nás trápí nejvíc. Je tam velké lyžařské středisko, které k němu určitě patří. Aktuálně nám ale přináší problémy v kapacitě inženýrských sítí, ať už jde o elektrickou energii nebo zásoby vody,“ upozornil starosta Kovářské Milan Duháň. „Loučná na sebe strhává všechny kapacity, které byly vytvořeny pro hory,“ míní.

Naposledy to v Kovářské pocítili, když chtěli kolaudovat dům na náměstí. Jednalo se o největší investici letošního roku za 14 milionů korun, kdy v zrekonstruovaném domě vzniklo dvanáct sociálních bytů a sál pro pořádání akcí.

„Když jsme si před třemi lety nechali zpracovávat projektovou dokumentaci, vyjadřovaly se nám k tomu všechny možné organizace včetně ČEZu. I ten dal razítko, že schvaluje. Nedávnou kolaudaci jsme ale museli odložit, protože nám sdělil, že nás kvůli stavebnímu rozmachu v Loučné nepřipojí. Neumíte si představit jaký jsme svedli boj, aby nás připojili alespoň v podstatě provizorně,“ dodal starosta.

Že je kapacita pro připojování omezená, potvrdil i ČEZ. „S ohledem na stavební boom, zejména ve spojení s lyžařským areálem, je dočasně vyčerpána kapacita pro připojování nových velkých odběrných míst z hladiny vysokého napětí, a to zejména pro náhradní napájení v době poruchy, výpadku nebo plánovaných prací na vedení vysokého napětí,“ nastínila mluvčí společnosti Soňa Holingerová.

Situaci už energetici řeší. Do roku 2023 se má postavit nové kabelové vedení vysokého napětí v délce čtrnácti kilometrů. „Tato investice nás vyjde na přibližně 72 milionů korun a jejím smyslem je posílit kapacitu v dané oblasti,“ doplnila mluvčí.

Kvůli dalšímu ožehavému bodu, kterým je hustá doprava v zimní sezóně, údajně v Kovářské podepisovali petice. „Existuje tu obchvat Kovářské přes Měděnec a Loučnou k chatě Nástup, ten se ale v zimě zastaví se zdůvodněním, že je potřeba udělat běžkařům magistrálu. Z druhé strany má Klínovec parkoviště zdarma a všechna auta, která tam směřují, jezdí přes Kovářskou,“ popsal starosta Duháň. „V zimě mezi 8. a 10. hodinou, kdy jsou nájezdové časy, nepřejdete silnici. Mezi 16. a 18. hodinou je to to samé. Kovářáci jsou naštvaní kvůli ruchu a otřesům a já si neumím představit, jak z toho ven. Je to pro nás katastrofa. Prosili jsme proto krajský úřad, ať ´obchvat´ neuzavírá,“ dodal. Jako náhradní řešení měl městys nabídnout kraji coby vlastníkovi komunikace jinou uzavřenou cestu, aby měli běžkaři kde sportovat.

Ústecký kraj ale zatím nemá v plánu cokoli měnit. „Toto řešení dopravy v zimním období funguje již několik let bez komplikací,“ oponovala mluvčí Magdalena Fraňková. „Podporuje cestovní ruch a turistiku v lokalitě, neboť cesta slouží částečně jako běžkařská trasa a částečně jako parkoviště pro přijíždějící lyžaře, kteří potom neparkují svá auta kdekoli, kde by omezovala provoz,“ vysvětlila.

O peticích v městysu úřad informovaný nebyl. „Letos poprvé se ozval starosta Kovářské, že jim tato situace nevyhovuje a proběhlo jednání s radním pro dopravu s tím závěrem, že zatím trvá zájem kraje s uzavíráním silnice pokračovat a stávající zvyklost neměnit,“ uzavřela Fraňková.