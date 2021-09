Z Tachova přijela Melánie Králíková. "Náhodou se tu pohybuji u přátel a někdo řekl, že je tu krásný výšlap. Tak proč se nepřidat? Prostě jsem šla a nelituji, je to tu v okolí moc hezké," řekla tachovský účastnice.

Pořadatelé si zapisovali i zajímavosti, kdo odkud přijel, či byl nejmladší nebo naopak nejstarší. Do zápisků se podívala Iveta Miňhová. "Byli jsme mile překvapeni, protože vzhledem k podmračenému počasí nakonec přišlo 234 účastníků, a to i z velikých dálek, z Prahy, Sokolova, Tachova i Stříbra. A nejstarším účastníkem byl pán, který se narodil v roce 1940, nejmladší zase bylo letošní mimiko kočárku. Přízeň všech nás velmi potěšila a těšíme se na další ročník," uvedla Miňhová.

Přímo z Chomutova byl vypraven vláček Šlapoťáček, který na místo železniční zastávky přivezl desítky turistů. Na místě byl i Radek Adamec z Kovářské. "Já musím ocenit, že lidé opravdu chodí, od začátku je tu o turistiku zájem a jak tak slyším od všech kolem, máme tu prostě co nabídnout, jsou tu hezká místa v okolí, nádherná příroda, někteří si z výpravy nesli domů i hřiby. V cíli pak každý dostal buřta a usedl k ohýnku," řekl Radek Adamec, který při organizaci akce pomáhal a připomněl také, že akci vlastně založil člověk, který má k okolní přírodě krásný vztah a chtěl ji ukázat ostatním.

/FOTO/ Už osmý ročník Kovářské šlápoty se konal o víkendu v Kovářské u Vejprt. Výšlap nabízel dvě trasy, a to 6 a 16 kilometrů, další trasa pak byla pro cyklisty v délce 20 kilometrů.

