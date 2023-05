/ANKETA/ Nová pravidla provozu bazénů a koupališť zavádí na základě stížnosti mladé ženy Berlín. Ženy tam nebudou muset nosit horní díl plavek. Jaká pravidla platí na koupalištích a v bazénech na Chomutovsku? Různá. Někde v koupání a opalování "nahoře bez" nevidí problém, jinde mají vyhrazené místo, někde je to zakázané.

Koupání nahoře bez? U nás žádný problém, vzkazují ženám bazény v kraji. Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Třiatřicetiletá Němka byla z berlínského koupaliště vykázána, protože se koupala "nahoře bez". Stěžovala si, podle ní se jednalo o diskriminaci. A i když soud nevyhrála a finanční satisfakci nedostala, už brzy se ženy v německé metropoli budou moci koupat bez horního dílu plavek. Dal jí totiž za pravdu ombudsman a následně také úřady. I když to nebylo vysloveně zakázané, změní berlínská koupaliště pravidla a bude to nyní povolené.

Žena argumentovala tím, že zatímco muži mohou plavat s odhalenou hrudí, ona ne. Provozovatel prý neměl právo ji vykázat, protože se v pravidlech mluvilo jen o "řádném" oděvu, rozdíly pohlaví v nich nebyly zmíněny, stejně jako nutnost mít horní díl plavek. Podle ženy se jednalo o diskriminaci na základě pohlaví a ombudsman s tím souhlasil.

Rozplynul se sen o muzeu Praga v Chomutově. Chybí peníze i odborníci

A jak jsme na tom u nás? Jak kde. Například na koupališti v Jirkově, v Rekreačním areálu Červený Hrádek, je koupání "nahoře bez" možné. „Zatím jsme se s žádnými potížemi nesetkali, neřešili jsme to. Pokud se ženy nechovají nějak nevhodně, je to decentní, nemáme s tím problém,“ uvedl provozovatel Karel Matějka.

Naopak do chomutovského Aquasvěta ženy s odhalenými ňadry nesmí. „U nás není koupání bez horního dílu plavek možné. Je nutné mít kompletní plavky,“ sdělil na dotaz Deníku vedoucí Aquasvěta Chomutov Karel Ton. Ani tam ale zatím žádné potíže neřešili.

Na Kamencové jezero se bez plavek smí, ale jen někde. Na standardní pláži by tam ženy měly mít plavky kompletní, nudisté tam ale mají vyhrazené místo odlehlejší od nejrušnějších pláží. „Máme vyhrazenou část pláže pro nudisty, tam mohou lidé v klidu relaxovat bez plavek,“ informovala Věra Fryčová, ředitelka Zooparku Chomutov, pod který areál Kamencového jezera patří. „Žádné stížnosti nebo něco podobného na toto téma jsem prozatím řešit nemuseli,” dodala Fryčová.

Sluneční hodiny i spojení cyklostezek u zooparku. Chomutované volí projekty

Obecně ale na venkovních koupalištích a jezerech platí, že pokud se žena bez horního dílu plavek v klidu opaluje, chová se decentně, nebývá to problém.

Podobně to mají v Kadani. Do bazénu se tam musí v kompletních plavkách. Když se žena na klidnějším a vhodném místě v rozlehlém areálu opaluje "nahoře bez", tolerují to. „Zatím jsme to nikdy neřešili. Pokud se žena nechová nevhodně, když nevzbuzuje pohoršení a opaluje se v klidu na nějakém méně rušném místě, chová se rozumně, není to problém,” odpověděl Deníku vedoucí kadaňského koupaliště Josef Kočí.