Letní osvěžení bude na většině koupališť Chomutovska dražší, i když vstupné zvýšili jen v Kadani a ve Strupčicích. Opět stouply ceny za občerstvení.

Kamencové jezero. | Foto: Deník/Roman Dušek

O něco nabitější peněženku budou potřebovat návštěvníci všech velkých koupališť na Chomutovsku. Samotné vstupné zdražilo jen místy, ceny za občerstvení ale stouply všude bez výjimky.

Stejné vstupné jako loni drží na Kamencovém jezeře v Chomutově. Ve srovnání s ostatními velkými koupališti nabízí vůbec nejlevnější osvěžení, protože vstupné dospělého stojí jen padesát korun. Cena se nepohnula ani na koupališti Červený Hrádek, které využívají hlavně Jirkovští, a v kláštereckém Aquaparku. Tam je koupání současně také nejdražší, zahrnuje ale nejen plavání v bazénu. Návštěvníci se mohou vyřádit také na tobogánech, v divoké vodě či při jízdě na skluzavkách.

Vyšší vstupné nasadila koupaliště v Kadani a ve Strupčicích, která shodně zdražila základní vstupné ze 60 na 80 korun. „Máme zvýšené náklady. S cenou se dlouho nehýbalo, přitom všechny náklady šly nahoru,” zdůvodnil vedoucí koupaliště Josef Kočí. „Jako jediní v okolí také máme ohřívané bazény. To něco stojí, voda je ale u nás příjemná ke koupání i při horším počasí,” dodal.

Zároveň si Kadaňští pro sezónu připravili novinky v podobě hřiště na pétanque a vylepšené občerstvení, kde se nově podávají například i hot dogy a hamburgery. S obohacenou nabídnou jídla přišli manželé Chmelařovi, kteří vedou občerstvení nejen v Kadani, ale také v kláštereckém Aquaparku.

Koupaliště ve sportovním areálu ve Strupčicích je sice vesnické, oblíbili si ho ale lidé i z okolních měst a vesnic z chomutovské i mostecké strany. Není to však vysoká návštěvnost, co pro letošek zahýbalo se vstupným. „Šestnáct let cena stála – stejná byla od roku 2007, takže zastupitelstvo rozhodlo, že ji zvýšíme,” uvedl vedoucí areálu Radim Tlustý.

Také tady přidali novinku navíc. Má podobu druhého plážového hřiště na kterém jsou branky, takže se tam dá hrát i fotbal a využitelné je také pro házenou. Původní hřiště je určené čistě pro beach volejbal.

Všechna koupaliště nabízejí o desítky procent dražší občerstvení. Například cena velkého točeného piva se loni pohybovala mezi 33 a 43 korunami, zato letos je rozmezí určené částkou 39 až 49 korun. Točená limonáda na většině z nich stojí 40 korun, nebo se k této částce blíží, zatímco loni byla maximální cena 35 korun. O desítky procent zdražily také hranolky s kečupem či tatarskou omáčkou. Provozovatelé občerstvení to vysvětlují meziročním zvýšením cen energií a potravin.

Vstupné:



Kamencové jezero

Dospělý 50 Kč, dítě do 3 let zdarma, dítě do 15 let nebo návštěvník s handicapem 40 Kč



Koupaliště Červený Hrádek

Dospělý 70 Kč, dítě do 6 let 10 Kč, dítě do 15 let či držitel průkazu ZTP 50 Kč



Koupaliště Kadaň

Dospělý 80, dítě do 120 cm zdarma, vyšší za cenu dospělého. Návštěvníci s průkazem ZTP zdarma



Aquapark Klášterec nad Ohří

Dospělý 100 Kč, dítě do 3 let zdarma, starší dítě stejná cena jako dospělý, držitelé průkazu ZTP zdarma



Koupaliště Strupčice:

Dospělý 80 Kč, dítě do 6 let zdarma, do 18 let 40



Občerstvení:



Kamencové jezero

pivo (0,5 l) 45 Kč, velká malinovka 37, hranolky s kečupem 85, párek v rohlíku 39



Koupaliště Červený Hrádek (v restauraci)

pivo 39, malinovka 37, hranolky s kečupem 79, párek v rohlíku 39



Koupaliště Kadaň

pivo 40, kofola 40, hranolky s kečupem 50 (+ kečup či tatarka 5), párek v rohlíku 40



Aquapark Klášterec nad Ohří

pivo 40, kofola 40, hranolky s kečupem 50 (+ kečup či tatarka 5), párek v rohlíku 40



Koupaliště Strupčice

pivo 49, točená limonáda 33, párek v rohlíku 29, hranolky s kečupem 36