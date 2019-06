Jedním z takových míst je i areál v lese za městem Mikulášovice ve Šluknovském výběžku. Místní koupaliště s nádrží pro plavce a dětským brouzdalištěm napájí tamní potok. „Staráme se o areál od roku 2011, stojí to úsilí i peníze. Každoročně se snažíme něco nového vybudovat, zútulnit prostor. Máme tam šikovného nájemníka, kterému jeho kamarád a trpělivá rodina pomáhají a starají se o prostředí i kvalitu vody. Vždycky, když je všude jinde v létě kvalita vody špatná, u nás je stále velmi dobrá,“ tvrdí starostka Mikulášovic Miluše Trojanová.

V areálu nechybí WC, převlékací kabinky ani možnost občerstvení. „Nabízíme i pronájem tenisových kurtů, možnost zahrát si fotbal na tréninkovém hřišti nebo navštívit nedaleký golfový areál,“ popisuje Trojanová.

Stejně jako v Mikulášovicích i na dalších desítkách ploch kontrolují pracovníci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (KHS) kvalitu vody. Rozbory provádějí po 14 dnech. „Záleží na změně ukazatelů. Pokud dojde ke zhoršování, tak se intervaly zkracují třeba i jednou za týden. Když odhalíme přítomnost jedovatých sinic, uděláme další kontrolu ihned, jakmile přijde výsledek,“ líčí ředitelka KHS Lenka Šimůnková.

Pokud jsou ve vodě sinice, zakazují hygienici vstup. „Je tam riziko ohrožení zdraví. Týká se to osob, které mají citlivější pokožku, ať už to jsou alergici anebo jsou senzitivnější k toxinům, které sinice produkují. Jed však může proniknout i skrz kůži do celého organismu a má negativní účinky hlavně na trávicí systém a především na játra,“ doplňuje Šimůnková.

Většina míst má vodu kvalitní

Nic podobného ale zatím v kraji nehrozí. Hygienici zaznamenali pouze na několika rekreačních plochách zvýšený výskyt chlorofylu. V přehledné mapce na webu KHS označují tato místa zeleným smajlíkem. „To znamená, že je ve vodě více řas a jiných vodních rostlinek, ale nikoli toxických,“ vysvětluje Šimůnková. Drtivá většina míst má vodu kvalitní, označenou smajlíkem modrým. U značné části ploch zatím ale ještě sezona nezačala.

Kontroly probíhají celou koupací sezonu, a to až do konce září. Tradičně perfektní stav vody má například Kamencové jezero v Chomutově, ale i další zatopené lomy na Mostecku či jezero Milada na Ústecku.

Právě v zatopených lomech často zasahují záchranáři kvůli tonoucím se lidem. „Jednou z hlavních příčin utopení je konzumace alkoholu, nedodržování zásad bezpečnosti a podcenění nebezpečí. Zvýšené procento alkoholu v krvi obvykle lidem snižuje bystrost a může se stát, že člověk sám rozumně neodhadne, co zvládne a co ne. Rizikové je i to, že opilý člověk velmi rychle ve vodě prochladne a můžou mu velice brzy dojít síly,“ přibližuje vedoucí zdravotnického operačního střediska Pavel Šebesta. „Dále je důležité nepodceňovat nebezpečí ve vodě, u plavců je to například špatné odhadnutí fyzických sil nebo dokazování druhým velmi dobré plavecké schopnosti,“ zmiňuje.

K nejčastějším úrazům při koupání patří poškození páteře s různým stupněm ochrnutí dolních částí těla a obou končetin. „Dále si člověk svou neopatrností může způsobit otřes mozku nebo při velkém nárazu i ztrátu paměti. Tyto druhy zranění jsou způsobeny nebezpečným skákáním do vody – a to jak z velkých výšek, tak i skákáním do vody, kde nevíme, jak vypadá dno daného místa. Dříve, nežli se člověk rozhodne skočit do vody, měl by zhodnotit riziko, které mu může hrozit,“ říká Šebesta.

Pozor na střepy

Zrádné jsou také nechtěné pády, uklouznutí či zakopnutí, které mohou vést ke zlomeninám, vyvrtnutým kotníkům nebo naraženinám. „Dále se můžeme pořezat o sklo, konzervu nebo jakýkoli ostrý předmět, který tam nějaký nedbalý jedinec zahodil. Nejlepší prevence před pořezáním nebo poškrábáním se o konzervu je nosit do vody – tam, kde není vidět dno a člověk danou oblast nezná – pevnou obuv, která zabrání bolestivým řezným ranám. A také dodržovat pořádek. To znamená všechny odpadky vyhazovat do košů,“ dodává Šebesta.

Vodních ploch bude v kraji do budoucna přibývat. Napustit vodou se mají po vytěžení také velkolomy Nástup v Tušimicích na Chomutovsku, Vršany u Mostu nebo důl Bílina. Skupina Sev.En Energy miliardáře Pavla Tykače zase plánuje v roce 2024 utlumit těžbu svého lomu ČSA a na místě rovněž vytvořit jezero.

Přírodní koupaliště kontrolovaná hygieniky

Chomutovsko: Nechranická přehrada, Kamencové jezero, koupaliště Prunéřov a Vysoká Pec – všude voda vhodná ke koupání.

Mostecko: Jezero Matylda a Jezero Benedikt – na obou místech je voda vhodná ke koupání.

Teplicko: Betonová nádrž Osek, Jezero Barbora – na obou místech je voda vhodná ke koupání.

Ústecko: Chlumec (zatopený důl), Jezero Milada, Varvažov (zatopený důl) – na všech místech voda vhodná ke koupání. Rybník Chabařovice – zvýšený obsah chlorofylu, snížená průhlednost.

Děčínsko: Koupaliště Mikulášovice, dětská část, plavecká část – voda vhodná ke koupání.

Litoměřicko: Jezero Chmelař v Úštěku – Snížená průhlednost vody a zvýšený obsah fytoplanktonu (chlorofylu).