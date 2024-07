„Město Mašťov nebude činit žádné kroky k prodeji či pronájmu pozemků a budovy na koupališti,“ potvrdila starostka Drahomíra Nováková v reakci na petici. Uvedla také, že na nejbližším zasedání bude zrušeno květnové usnesení zastupitelstva, ve kterém se schvaloval návrh změny územního plánu ve vztahu k pozemkům na koupališti.

Protože město už dříve poukazovalo, že je údržba areálu neudržitelná, petenti navrhovali, aby se o areál bezúplatně staral místní rodák a dobrovolný hasič Václav Vrba. Ten byl také iniciátorem petice. Na to město nepřistoupilo, ale souhlasí s funkcí správce, který se bude ve svém volném čase a zdarma věnovat údržbě. Do ní chce město jmenovat Ondřeje Fudalyho, lesníka a odborníka, jenž se věnoval i problematice rybníků a dotací. Delší dobu také spolupracuje s obcí na obnově „Třešňovky“, což je další veřejný prostor.

„Pan Fudaly je vzdělaný v oboru, rozumí potřebám přírody i možnostem města. Mašťov mu bude přispívat na potřeby, které by prostor koupaliště vyžadoval,“ zdůvodnila radnice.

Výsledek petenty přesto potěšil. „Já jsem docela spokojený, že se udělalo alespoň tohle,“ okomentoval Vrba. Zároveň ho těší, že se mu podařilo svolat dost brigádníků, kteří prostor koupaliště vyčistili. „Vlítli jsme na to dva víkendy za sebou, bylo nás vždy kolem deseti. Posekali jsme to tam a provazem stáhli řasy do jednoho místa, aby se tam dalo koupat. Čistili jsme i potok, kterým voda přitéká,“ doplnil.

Koupaliště v Mašťově sloužilo k osvěžení už mezi světovými válkami a řada lidí ho využívala ještě před deseti lety. V poslední době byl prostor zanedbaný a zarostlý, takže lákal podivná individua. Údržba byla pro město nákladná, proto zpustlé koupaliště vnímalo spíš jako problém. Proto přišla myšlenka, že by ho prodalo soukromníkovi. Nejprve však bylo potřeba zapracovat na změně územního plánu.

Místní vypověděli, že se o plánech radnice dozvěděli náhodou. Vyčítají jí, že se jich neptala na názor, mluví o netransparentnosti. Červnové zasedání zastupitelstva proto probíhalo v dusné atmosféře plné vzájemného osočování. „V jednu chvíli jsem musela zastupitelstvo přerušit, protože to nebyla diskuze, jen samý křik a podezírání,“ zkonstatovala starostka Nováková.

Napjaté byly i další dny, když brigádníci vyrazili na koupaliště, aby ho uklidili a dokázali úřadu, že mají o prostor skutečný zájem. Zatímco sekali trávu, prořezávali křoví a čistili přítok, jezdili tam na žádost radnice policisté a legitimovali je. To potvrdila i policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

„Kvůli sporu o pozemek bývalého koupaliště v Mašťově, včetně možného vypuštění, bylo ze strany Policie ČR, Obvodního oddělení v Kadani, přijato krátkodobé opatření se zvýšením dohledu hlídek v okolí včetně kontroly osob,“ uvedla. „Za celou dobu nebylo z naší strany zjištěno žádné protiprávní jednání,“ doplnila.

Koupaliště má být přístupné nadále v režimu „koupání na vlastní nebezpečí“, jako to bylo v posledních letech. „Dříve jsme bazén před sezónou vypouštěli a čistili od usazenin, to letos dělat nebudeme. Je to tam ale posekané, což budeme udržovat i nadále, zajistíme také běžné údržbářské práce a zainvestovat bychom mohli do oplocení,“ zamyslel se budoucí správce Ondřej Fudaly nad tím, co ve spolupráci s obcí může zajistit. „Protože máme problém se slábnoucím přítokem, chceme také oslovit Povodí Ohře, abychom zjistili, co by se s tím dalo dělat,“ doplnil.

Z vyhrané bitvy mají mašťovští signatáři petice radost, zároveň se však obávají, že současný stav nemusí mít dlouhé trvání. Proto zůstávají obezřetní. Zvažují, že založí spolek. Na brigádách i dalším postupu se chtějí domlouvat i nadále.

