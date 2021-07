Lidé kvůli tomu odcházejí na místa, kde se mohou v pohodě vykoupat a nikdo protipandemická opatření neřeší. Tedy alespoň ti, kdo se nebojí, že onemocní.

Ústečané hovoří nejen o počasí, ale i o své nechuti si před návštěvou zařídit potřebné „lejstro“, že nejsou nakažliví. „Já prostě nechci, aby mne někdo otravoval kvůli papíru. To jsme radši jeli do Varvažova k zatopenému lomu. Lidí je tam stejně jako na koupališti, ale nikdo mě kvůli tomu neotravuje. Ani očkovat se mi moc nechce, doteď mi nic nebylo. Injekci proti smrti jsem dostal kdysi na vojně, a to mi stačilo, funguje dodneška,“ zasmál se starší muž, který se představil jako Libor z Krásného Března.

Podle starosty Telnice Jana Doubravy bylo na Oprámu ve Varvažově, který pod obec spadá, skutečně před jedním až dvěma týdny plno. „Až jsem se divil, jak je tam narváno. Přišlo mi, že jich tam je víc než jindy. Já čekal, že se všichni budou bát a přijde pár lidí, ale skutečně tam byla hlava na hlavě. Teď je chladno, tak je to horší. Ale myslím si, že v tom hrají roli i vládní opatření,“ poznamenal Doubrava.

Co se jezera Milada týká a těch, kdo tam dělají problémy, své o tom ví provozovatel stánku s občerstvením Michal Pretl. „Jak sem začal jezdit autobus zadarmo, přijely jich davy. Skáčou do vody oblečení, močí a kadí, kde se jim zlíbí, ve křoví a do vody, pořvávají, na hygienu kašlou, ani si kolikrát nevezmou na stánek respirátor. Často sednou k nám ke stolu, mají svoje jídlo a pití a pořvávají u toho. Já si neberu servítky a hned je vyhodím,“ vylíčil s tím, že toto se dělo hlavně před měsícem. „Teď je zima, sotva se na pláži někdo ukáže. Mám obavy, aby to nezačalo nanovo, až se oteplí,“ poznamenal Pretl.

Situace, kdy lidé kvůli nutnosti předkládat potvrzení u vstupu do areálů koupališť odcházejí na Miladu či do Varvažova, z pohledu hygieniků jen nahrává dalšímu šíření mutací. Přesto zatím nezaznamenali, alespoň tady na Ústecku, žádný případ, který by to potvrzoval. „My můžeme zkontrolovat pouze zákazníky u stánků. Když někdo sedí na dece na pláži, bohužel ne,“ vysvětlila ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

Na ústeckých koupalištích na Klíši nebo v Brné lidé při vstupu musejí ať už v elektronické podobě, nebo na papíře, předložit certifikát o prodělaném očkování, či výpis ze zdravotní dokumentace, kde je napsáno, kdy prodělali covid-19, případně platný negativní PCR či antigenní test. „Čestné prohlášení nebo domácí testy již nejsou přípustné,“ varoval Milan Stýblo pověřený vedením Městských služeb, které obě koupaliště provozují.

Návštěvnost v červnu na klíšském koupališti vzrostla zhruba o 26 procent a v Brné o 28 procent, v červenci naopak na Klíši klesla o 55 procent a v Brné o 35 procent. Podle Stýbla to ovlivňuje počasí. „Ale také neustále se měnící, mnohdy ne zcela srozumitelná vládní opatření, na základě kterých jsme museli jednat i s krajskou hygienickou stanicí o jejich výkladu,“ poznamenal.

O zhruba čtvrtinovém úbytku návštěvnosti mluví i v jiných městech, například správce letního koupaliště v Litoměřicích Rudolf Šotnar. „Lidé chodí méně, tak o 25 procent. Ti, co přijdou, většinou na vládní opatření a kontroly nic neříkají, to se nedá říci. Ale výjimku jsme měli,“ popsal.

O menší návštěvnosti koupaliště hovoří i ředitelka Lounské správy plaveckých areálů Andrea Kuďousková. „Tak samozřejmě, že chodí méně. Kromě počasí mají i strach. Paradoxně ale většinou nemají problém s potvrzeními, i když se tací, kteří se rozčilují, co jsme si to jako provozovatel vymysleli za nesmysly, najdou. Ale fakt je, že u nás něco takového jako přírodní koupaliště není, lidé to nemají nejblíže,“ vysvětlila.

To, že pokles návštěvnosti není jen lokální záležitost a že ji ovlivnila pandemie, potvrzují i čísla z koupaliště v Povrlech na Ústecku, kam se například v červnu 2019 přišlo vykoupat přes 143 tisíc návštěvníků, loni ve stejné době jen nějakých zhruba 31 tisíc lidí. „Ani letos ta čísla nepřeskočila stovku. Zatím jich dorazilo zhruba 71 tisíc,“ dodal povrlský zastupitel pověřený správou obecního majetku Luboš Fiala s tím, že poklesy ve statistikách přičítá nejen chladnému počasí, ale i obavám z covidu.