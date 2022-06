Více zaplatí také příznivci kláštereckého Aquaparku s jeho tobogánem a dalšími atrakcemi až 28. června poprvé otevře své brány. Namísto sedmdesáti korun, zaplatí každý dospělý či dítě rovnou stovku. I tady jsou hlavním důvodem zvýšené ceny energií a chlóru.

Naopak stejné ceny jako loni drží na Kamencovém jezeře, v Kadani a ve Strupčicích. Například na jezeře zůstává na padesáti korunách.

Z ústavu do domácností. Vejprty vrací lidi s postižením do běžného života

„Myslíme si, že teď mají lidé různého placení až dost, takže jsme v letošní sezóně vstupné nenavyšovali. Je to služba pro ně,“ uvedla ředitelka Kamencového jezera Věra Fryčová. „Budeme se těšit na každého návštěvníka a přát jim, ať si to u nás užijí,“ doplnila. Službou pro občany argumentují i v Kadani a ve Strupčicích.

Oproti tomu občerstvení cenově vyrostlo snad ve všech položkách. Dražší je točené pivo, limonáda i hranolky s kečupem, které jsme si vybrali pro jednoduché srovnání napříč areály. Obvykle se jedná o nárůst o deset až patnáct procent. Výjimečně až dvacet.

Například na kadaňském koupališti mají velké točené pivo nebo kofolu za 35 korun a dvou set gramovou porci hranolek s kečupem za 55. „Zdražil Prazdroj i olej na smažení. Ten je dnes problém vůbec sehnat,“ podotkl provozovatel občerstvení Jiří Linz. Kritiku kvůli zvýšeným cenám ale zatím nezachytil.

Byty pro sólo rodiče a tisíce pro studenty: Kadaň chce rozjet nový typ podpory

„Lidé nás spíše chválí, protože jsme hodně rozšířili sortiment, a tak jsou spokojení, že si můžou dát věci, které tu dříve nebyly. Nabízíme například domácí limonády, míchané drinky, točenou zmrzlinu, ledovou tříšť nebo pizzu,“ vyjmenoval.

Ačkoli zdražili také občerstvení ve Strupčicích, stále vychází ve srovnání s ostatními koupališti nejlépe. Velkou jedenáctku čepují za 33 korun, limonáda je za 28 a hranolky za 32.

„Šli jsme nahoru zhruba o 20 procent, protože jsme koupili velký konvektomat, díky kterému nabízíme zdravější, ne tak mastné jídlo. Pořád je to ale ´lidovka´,“ okomentoval ceny vedoucí areál Radim Tlustý.

Vstupné:

Kamencové jezero

• dospělý 50 Kč, dítě do 15 let 40 a do tří let zdarma

Koupaliště Červený Hrádek

• dospělý 70 Kč, dítě do 6 let 10, od 6 do 15 let 50 Kč

Koupaliště Kadaň

• dospělý i dítě nad 120 cm 60 Kč, do 120 cm zdarma. Rodič + dítě platí 100 Kč, rodič + dvě děti 130 Kč

Aquapark Klášterec nad Ohří

• každý návštěvník platí 100 Kč, v ceně je i návštěva všech atrakcí včetně tobogánu



Občerstvení:

Kamencové jezero

• velké točené pivo 43 Kč, limonáda 35, hranolky s kečupem 55

Koupaliště Červený Hrádek

• pivo 35, limonáda 30, hranolky s kečupem 50 Kč

Koupaliště Kadaň

• pivo 35, kofola 35, hranolky s kečupem 55 Kč

Koupaliště Strupčice

• pivo 33, limonáda 28, hranolky s kečupem 32 Kč

Aquapark Klášterec nad Ohří

• zatím ceny neznáme