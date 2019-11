Kostel ve Výsluní si zahraje ve fantasy sérii. Ta se přirovnává ke Hře o trůny

Kolo času se otáčí, věky přicházejí a odcházejí a zanechávají za sebou vzpomínky, které se mění v pověsti. To je rámec, ve kterém se odehrává velkolepá fantasy sága The Wheel of Time, česky Kolo času, jíž chtějí filmaři převést do seriálové adaptace. Scény pro ni našli i na Chomutovsku. Natáčeli v kostele sv. Václava ve Výsluní.

Kostel sv. Václava ve Výsluní | Foto: Roman Dušek