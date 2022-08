Začátkem léta začali restaurátoři se záchrannými pracemi v kapli Božího hrobu, která je součástí chomutovského kostela sv. Ignáce. Ze zdí totiž odpadávala omítka, a pokud by se zásah odkládal, dobové malby skryté ve vrstvách by nešlo obnovit. Tomu odborníci zabránili a omítky zajistili. Navíc při své práci objevili výjevy, které nečekali. Těmi nejcennějšími jsou podle jejich slov raně barokní malby.

„V České republice nemají konkurenci. Jsou na nich kostlivci, což je námět, který se v baroku příliš nepoužíval,” nastínil akademický sochař a restaurátor Jaroslav Jelínek. „Navíc je rozpohybovali. Jeden drží váhy a hodinky, což jsou moderní prvky té doby,” doplnil.

Ledovce, fjordy a vzácná setkání. Světoběžnice z Chomutovska křižují Kanadu

Další zajímavostí jsou podle odborníků nápisové kartuše s doporučeními, jak by se měl člověk chovat, s odkazy na bibli i moudry o životě a smrti. „Například nad dveřmi stojí: Věčnost je pouze pro ty, kteří jsou bez hříchu,” prozradil historik a městský architekt Jaroslav Pachner.

Výjev je malovaný technikou al secco, kdy je malba zapíjená do suché hlazené omítky. Kvůli pekům je ale nejasná. Jedná se o množství záseků, za něž můžou historické zásahy malířů, kteří takto zajistili, aby novější vrstva omítky dobře přilnula.

Psi jsou tu na prázdninách, říká majitelka psího hotelu v Domině

Další nástěnné malby se táhnou po všech stěnách od podlahy až po strop. Jedna ze stěn patří staršímu baroknímu dílu s hlavičkami andělů. „Před ním stával ohromný oltář, na kterém byl nejspíš sarkofág, na nějž se pokládala rakev,” míní restaurátor. „Myslíme si, že to byla část kostela, kam jezuité nikoho nepustili. Byla to jejich zádušní kaple,” doplnil.

Na další ze stěn je odkrytá také obrovská krajinomalba z pozdějšího klasicistního období. Bude na památkářích, aby určili, co zůstane zachováno. Pokud by památka měla odkazovat k nejstarší historické vrstvě, pak restaurátoři stromy a krajinu odmyjí, aby se dostali na úroveň baroka. Možností ale také je, že by části kaple ukazovaly různá období. Rozhodnutí by mělo padnout v září. Restaurování maleb by pak probíhalo na etapy další dva až tři roky.

Hrozila ztráta maleb

Kostel sv. Ignáce z Loyoly byl v Chomutově postavený v areálu jezuitské koleje v letech 1663 – 1671. Stavbu vedl italský architekt Carlo Lurago. Na konci minulého milénia v kostele proběhla spontánní rekonstrukce, k odkryvům původních maleb ale tehdy nedocházelo a opraveny nebyly všechny prostory.

„Práce se v roce 2000 zastavily před kaplí Božího hrobu,” uvedl městský architekt Pachner. „V prostoru se skladovalo vše, co se nepoužívalo, a čekalo se, až dojde i na něj,” doplnil. Práce město rozjelo poté, co začaly opadávat kusy omítky a hrozilo, že budou malby nenávratně ztracené.

Kostel patří litoměřické diecézi, na sto let byl ale propůjčený městu, které ho spravuje skrze Chomutovskou knihovnu. Nárazově se v něm pořádají koncerty, výstavy a další společenské akce.