Den první: „Snažím se soustředit na práci, drnčí mi telefon a do toho dcera. Nudí se, potřebuje, abych jí vysvětila zadání z matematiky a ideálně také něco uvařila. Rozdvojit se ale nedokážu,“ popisuje peripetie začínajících koronavirových prázdnin Kateřina Kleinová z Chomutova. „Odbývám ji, což mě netěší, jenže práci udělat musím. Takhle to teď bude den za dnem,“ neradostně dodává maminka devítileté školačky. Vládní nařízení, které na neurčito zavřelo školy a zakázalo hromadné akce nad sto obyvatel, ovlivnilo každodenní režim mnoha rodin.

Školáci se většinou nedostanou ani na kroužky, protože jsou na Chomutovsku zavřené všechny základní umělecké školy a střediska volného času. Doma se jim ale také nechce být. Starší žáci jsou vidět v obchodech nebo v otvickém KFC.

O děti, jejichž rodiče nemají hlídání, se postarají na zámku v Klášterci nad Ohří. Principál umělecké agentury Hnedle vedle Tomáš Barták tam od pondělka zajistí příměstský tábor pro děti od šesti do jedenácti let. Připraví pro ně soutěže, kvízy, výtvarné dílny, divadelní představení a výlety.

„Pořádám ho, aby děti měly kde být a rodičům se trochu ulevilo,“ vysvětlil Barták, který je sám otcem jedenáctiletých dvojčat, a situace se dotýká i jeho. „Teoreticky můžou zůstat s dětmi doma, někteří se ale setkali s výhrůžkami zaměstnavatelů, že v tom případě dostanou výpověď. Pracují pod nadnárodními společnostmi a musí plnit objednávky a výrobu,“ přetlumočil zkušenost některých zaměstnanců z Chomutovska.

Záměr projednal s hygieniky a ti nic nenamítají. „Zavřené jsou školy, těch se týká zákaz. Malé kolektivy se mohou vytvářet, aby byly děti zabezpečené, pokud nemají rodiče hlídání,“ uvedla vedoucí protiepidemiologického oddělení Zdeňka Trmalová. „Ovšem čím menší, tím lepší,“ podotkla.

V Chomutově zatím „příměsťáky“ neplánují, ani v dalších městech. „Nemyslím, že by to bylo šťastné řešení,“ míní náměstek chomutovského primátora pro školství a kulturu Milan Märc. „Opatření, kdy se zrušily akce a zavřely školy, je preventivní, aby to bylo co nejrychleji za námi. Příměstské tábory jdou proti podstatě věci,“ dodal.

Otevřené zatím zůstávají mateřské školy, kterých se nařízení netýkalo, a vedle toho i herny pro nejmenší. Příkladem je jirkovská Archa s miniškolkou, mikrojeslemi a hernou, nebo kadaňský spolek Radka.

„Běží naše mateřské centrum i školní klub,“ potvrdila ředitelka Hana Vodrážková. „Klub je jindy využívaný rodiči se zájmem o vyzvedávání dětí z družiny. Přivedeme je k nám a mohou zůstat až do 18 hodin. Teď je otevřený od 8 do 16 hodin, zatím ho ale nikdo moc nevyužívá,“ zkonstatovala.

Přístupný zůstávají zámek Červený Hrádek a zámek v Klášterci nad Ohří, stejně tak i zoopark nebo Skiareál Klínovec. Ten zrušil například závod seriálu Kids Cup, samotného střediska se ale vládní opatření netýká, takže lyžaři můžou na svahy.

V Chomutově jsou plošně zrušené všechny akce města a jeho organizací až do 18. dubna, zavřený je Aquasvět, Kino Svět, zimní stadion, sportovní hala, Rodinné centrum Rozmarýn, divadlo a knihovna včetně výstavních prostor. Jirkov kvůli koronaviru přesouvá slavnostní otevření nového infocentra s hasičským muzeem i tradiční předávání cen učitelům. Uzavřel také knihovnu. Otevřené nadále zůstává kino a stejně tak mohou zajít na film i diváci v Klášterci nad Ohří a v Kadani.