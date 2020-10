DŮLEŽITÁ ČÍSLA

Informační linka Hygienické služby České republiky 1221

Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30



Koronavirus infolinka KHS Ústeckého kraje

+420 704 829 502

Po - Pá: 7:00 - 17:00

Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop):

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Roušky

Opět platí povinné nošení roušek.

- Pokrývku úst a nosu musejí mít lidé ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně taxi, ve všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče atd.). Na zastávkách MHD.

- Roušky jsou povinné rovněž na veřejnosti ve městech a obcích, pokud není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.

- Roušky jsou povinné v autě, přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku.

- Výjimku z nošení roušek mají děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu. Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující umělci, soudci a další účastníci soudních jednání. Dále pak řidiči veřejné dopravy, kteří nepříjdou do přímého kontaktu s cestujícími, snoubenci během obřadu, osoby při fotografování.

Co dělat v případě potíží

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

Zrušené/přeložené akce



- Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, hvězdárny, veletrhy apod.

- Bohoslužeb se může účastnit jen 10 lidí.

Kafe u Osmanyho, Městské divadlo Chomutov z 10. 11. Zrušeno.

Dan Bárta Illustratosphere, Městské divadlo Chomutov z 25. 11. zrušeno

125. výročí narození majora Josefa Šulce z 26. 10. zrušeno

102. výročí vzniku samostatného československého státu a 99. výročí založení Československé obce legionářské z 28. 10. zrušeno.

Vítání občánků do konce roku 2020 je zrušeno.



Zrušené jsou sportovní a zábavní akce.

Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

Zavřeny jsou zoologické zahrady.

Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže (existují výjimky, které udělí hygiena)

Zámek Červený Hrádek - zavřeno

Oblastní muzeum Chomutov – zavřeno



Povolené akce

Procházky do přírody nejsou zakázány. Podmínkou je, že se lidé nesmí shlukovat. Tipem pro procházku je třeba jezero Barbora u Oldřichova, Zámecká zahrada v Teplicích či výšlap na Milešovku.

Úřady



Město Chomutov

Magistrát města Chomutova s účinností od 26. října do odvolání mění otevírací dobu pro veřejnost. Z důvodu vládního nařízení, mohou úřady pro veřejnost otevřít jen dva dny v týdnu a maximálně deset hodin týdně. Otevřen pro veřejnost bude každé pondělí a středu v čase 8 – 11 hodin a 15 - 17 hodin, a to až do zrušení nouzového stavu, či do ukončení vládních nařízení.

Město Jirkov

Městský úřad Jirkov v současné době preferuje e-mailovou či telefonickou komunikaci. V případě, že si potřebujete něco vyřídit osobně, je možné úřad navštívit vždy v pondělí od 8-11 a od 12-14 hodin a ve středu od 12-17 hodin.



Do odvolání je uzavřen Městský ústav sociálních služeb, základní školy, umělecká škola a dům dětí a mládeže.

Město Kadaň

Úřední hodiny Městského úřadu v Kadani a otevírací doba jeho pokladny a podatelny: Pondělí 8:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hodin a středa 8:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hodin. Upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

Město Klášterec nad Ohří

Úřední hodiny Městského úřadu v Klášterci nad Ohří byly stanoveny na 10 hodin týdně: pondělí a středa 7:00 - 8:00 a 13:00 - 17:00 hodin. Mimo tyto hodiny bude radnice uzamčena. Radnice prosí o zvážení nutnosti osobní návštěvy, řada věcí jde vyřídit e-mailem či telefonicky.

Pro osamělé seniory, kteří nemohou využít pomoc rodiny či sousedů pro zařízení nezbytných nákupů a obstarání léků, je zřízena krizová linka. Funguje od pondělí do pátku od 08:00 do 14:00. Službu zajišťuje Městský úřad Klášterec nad Ohří. Tel. čísla: 739 605 448, 739 605 449, 724 039 363, 603 222 094, 607 807 914



Obchody a restaurace

Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody atd. Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20:00)

Zavřené jsou všechny obchody kromě potravin, drogerie, lékáren, operátoři či květinářství apod.

Odběrová místa na covid 19

Nemocnice Chomutov - budova A, Kochova 1185, Chomutov

Kdy? Pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin, v sobotu a v neděli od 8:00 do 12:00 hodin.

Za kolik? 1 756 Kč samoplátce, nebo vyšetření na žádanku

Jaká je čekací doba na vyšetření? Do dvou dnů.

Jaká je čekací doba na výsledek? Do 48 hodin, spíše méně