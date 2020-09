Zdroj: BK Levharti Chomutov

„Pro mne ještě větší vzhledem k tomu, že dělám ve školství a to vlastně byla jedna z prvních věcí, co se zastavila. Chvilku to vypadalo tak, že sport přežije, sice bez diváků, ale přežije. Nakonec nedopadlo ani tohle a já byla ze dne na den bez dvou podstatných činností v mém aktuálním životě. Byl to to nezvyk celkově. Byla jsem zvyklá na nějaký režim a najednou nebylo nic. Proto doufám, že se to teď už konečně zase rozběhne,“ doufá Monika Satoranská, která byla, jak už bylo zmíněno, vyhlášena nejlepší basketbalistkou 3x3.