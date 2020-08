S vítězným časem 1 hodina 17 minut a 47 sekund si pro první místo doběhl Jakub Flašar z SK Čtyři Dvory České Budějovice, druhý byl Jakub Stejskal z Kadaně, který byl zhruba minutu a půl za vítězem, a třetí Jiří Pillar z pražského Old Town Running.

Jak se vítězi běželo? „Trať byla hezká, protože byla různorodá,“ ocenil Flašar. „Na druhou stranu je ale třeba říct, že to rozhodně není trať pro osobáky, protože je hodně do kopce, je tam hodně zatáček a schodů. Aspoň to není nuda, jako to někdy bývá,“ doplnil.

Hůře se podle jeho slov běželo zooparkem, a to kvůli velkému počtu lidí. „Nechtěně jsem tam vrazil do dvou paní. To mě mrzí,“ zmínil omluvně vítěz.

Chomutovský půlmaraton uspořádalo město už počtvrté. Letošní ročník byl věnovaný nadačnímu fondu Šance onkoláčkům. Všichni sportovci tak běželi pro malého Davida, který právě bojuje s akutní leukémií. „Chtěli jsme tradiční akci přidat nový rozměr a zároveň podpořit všechny bojovníky. Proto vznikla myšlenka ´Půlmaraton pomáhá´,“ přiblížil náměstek primátora David Dinda. Lidé mohli přispívat ve prospěch nadačního fondu a malého pacienta v charitativním stánku na náměstí.