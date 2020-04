Vláda zveřejnila „jízdní řád“, podle kterého chce uvolňovat opatření přijatá v souvislosti s epidemií koronaviru. Od pondělí mají zelenou farmářské trhy, autobazary a autosalony, v průběhu května přijdou na řadu posilovny a kadeřnictví, v červnu restaurace, kavárny a hospody. Chomutovští živnostníci v nelehké situaci oceňují alespoň to, že před sebou mají konkrétní datum, i když se podmínky můžou ještě měnit.

„Konečně se máme čeho chytit,“ ocenila majitelka jirkovského Salonu Marssala, kde je kadeřnictví a masáže. „Nikdy jsem zprávy moc nesledovala, teď to dělám každý den, abych věděla, co se mění. Zažádala jsem o odklady splátek, kde se dalo, zatím je mám ale jen podané, nevím, jak to dopadne,“ povzdychla si Marcela B., která svou živnost musí nechat spát ještě více než měsíc.

Oddychli si například zemědělci a výrobci, kteří prodávají své produkty na farmářských trzích. Ty se mohou rozjet už od příštího týdne. Na Chomutovsku se to ale hned neprojeví.

„Je pro nás příznivá zpráva, že se zase mohou konat trhy. Naši zemědělci a výrobci na tom byli v posledním měsíci hodně špatně,“ uvedl Adam Weber z pořádající společnosti Český um. „Opravdu jsme nechápali, proč mohly být před Velikonocemi otevřené velké hobby markety, ale u farmářů se nakupovat nesmělo,“ dodal.

I když vláda uvolnila restrikce, pořadatele trhů čeká ještě vyjednávání s městy. „Řada z nich přijala vlastní opatření a my to musíme dát do souladu s nimi,“ vysvětlil Weber. Jisté nyní je, že se trhy v příštím týdnu nebudou konat v Chomutově, Jirkově ani v Kadani.

Stejně jako o velikonočním týdnu ale farmáři nabízejí rozvoz domů. V nabídce mají produkty, které si lidé nejvíc žádají, tedy pečivo včetně ořechového chleba s podmáslím a posvícenských koláčů, maso, vejce, med, bylinky, mošty nebo sadbu. Zájemci z Chomutovska si mohou do čtvrtečního poledne vyplnit objednávku na webu pořadatele a v pátek kolem poledne budou mít svůj nákup před prahem.

Navíc v příštích dnech spustí e-shop, který byl dlouho plánovaný. „Lidé tak budou mít možnost nakoupit si čerstvé produkty i mimo termíny trhů,“ uvedl Weber.

Zhruba dva měsíce má trvat, než zase ožijí restaurace, kavárny a pivnice, což živnostníci přijímají trpně. „Chápu, že se musí otevírat postupně, ale čím déle se tento stav drží, tím to bude pro všechny dražší,“ zmínil majitel chomutovské restaurace Gest Kamil Gellner. V prvních dnech se snažil o výdeje jídel s sebou, nakonec to ale vzdal. „Chodilo málo lidí, když jsou všichni doma a kanceláře v centru jsou zavřené. Tak jsme to zavřeli a poslali zaměstnance na pracák,“ dodal.

Smířený se situací je majitel jirkovské cukrárny U Čížků, který ji musí dotovat z podnikání ve stavebnictví. „Ani předtím nebyla výdělečná, i když je pravda, že nejlepší měsíce jsme mívali od března do května, pokud byly teplé,“ uvedl Tomáš Čížek. „I přes tuhle ekonomickou stránku jsem za přísná opatření rád, myslím, že byla nezbytná. Mám maminku, které je 70 let, a její zdraví je pro mě důležitější,“ dodal.