Lesklá hladina, která odráží jen oblaka, a měkké sevření uprostřed bukových lesů. Uklidňující pohled na Jirkovskou přehradu i procházky v jejím okolí si lidé mohli naposledy dopřávat před dvěma lety. Pak ji vodohospodáři kvůli nebezpečným sesuvům kamení uzavřeli. I tak tam ale lidé „partyzánsky“ pronikali přes plot. Nově cestu chrání sítě a palisády, takže bude areál od 1. dubna zase otevřený.

Přístup k přehradě muselo Povodí Ohře uzavřít, protože se na cestu sesouvalo kamení. V jednom případě vážily bloky tři tuny. Společnost nemohla riskovat, že se na cestě někdo zraní, a tak v sezoně 2017 neotevřela. Ke zklamání veřejnosti ale areál zůstal zavřený i loni.

Zabezpečovací práce, které měly zajistit stráň, totiž trvaly déle. Roli hrálo i to, že společnost dosud neměla s podobnou situací zkušenost. „Nejdříve jsme se museli prokousávat legislativou. Zjistili jsme, že ačkoli jsou pozemky, ze kterých padalo kamení, v majetku lesů, přístupová cesta je naše, takže z hlediska zákona bylo řešení na nás,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. „Pak bylo naším úkolem najít projektanta a uvolnit část skalních ploch, aby mohl navrhnout řešení. Než byl projekt hotový, trvalo to rok, další rok jsme vypsali výběrové řízení a pustili se do samotných prací,“ dodal.

Práce přitom podle jeho slov nebylo možné odvést přesně podle projektové dokumentace, na místě bylo potřeba zvládnout problémy, které se nedaly odhadnout předem.

Společnost nechala odtěžit povrchové vrstvy kamení, které hrozily dalším sesuvem. Svah také nechala zabezpečit sítěmi a betonovými zábranami. „Cokoli spadne, bude se hromadit za nimi,“ poznamenal Svejkovský.

Vodní nádrž Jirkov z dronu Zdroj: YouTube.com/Karel Lučan

Inspirováni zkušeností ze zahraničí pořídili vodohospodáři také plovoucí stěnu, která plave na hladině a nedopustí, aby se předměty napadané do vody dostaly k šachetnímu přelivu. „Všechny práce už jsou dokončené. Pracujeme jen na rekonstrukci spodních výpustí, kde byly staré typy uzávěrů a už by neustály úpravy. Museli jsme dodat nové,“ doplnil mluvčí s tím, že tyto práce neohrozí otevření areálu. Veškeré náklady na úpravy stály téměř 21 milionů korun.

S otevřením přehrady se do areálu vrátí tisíce lidí a skončí návštěvy „načerno“. „Lidem vadilo, že byla přehrada zavřená, protože tam rádi chodívali na procházky. Byla to jediná otevřená cesta z Jirkova do přírody,“ uvedla jirkovská místostarostka Dana Jurštaková. „Někteří dokonce přelézali plot, aby se dostali dovnitř, nebo areál obcházeli a snažili se tam dostat z druhé strany. I tam byl ale přístup uzavřený. Když se teď dozvídají o otevření, jsou zase spokojení,“ dodala.

Jirkovská přehrada leží v Telšském údolí nad Jirkovem. Patří do ochranného pásma prvního stupně. Protože zásobuje pitnou vodou obyvatele města, musí se turisté držet jen vyznačených tras, zakázáno je koupání a je nutno udržovat tam pořádek. Přehrada byla postavená v 60. letech minulého století, cyklistům a pěším ji společnost otevřela v roce 2011.