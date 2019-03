Chomutov před lety dosáhl maxima, když ve snaze vymýtit hráčská doupata přijal antihazardní vyhlášku. Teď ale jedno vzniklo na dohled od něj. V otvické obchodní zóně, kde je otevřený Bar Star Casino. Od chomutovského sídliště Písečná ho dělí jen silnice.

Pod světáckým názvem otvického kasina se podle všeho skrývá obyčejná herna. Nabízí totiž nonstop hraní na čtyřiceti výherních automatech. Chybí klasická ruleta a nelze očekávat ani živé pokerové turnaje, a to ačkoli je držitelem licence společnost CEC Praha. Ta provozuje kasino v jednom z nejlepších pražských hotelů Hilton a její základní kapitál převyšuje 100 milionů korun.

„Pokerové turnaje určitě nepořádáme. Máme otevřeno měsíc a ještě jsme nezmapovali, jestli by o to byl zájem. Nemáme ani pokerové stoly,“ uvedl odpovědný vedoucí Jiří Záruba. Dovnitř se hráči dostávají jen na základě registrace, jak nově určuje zákon. „Hráč musí předložit občanský průkaz, vyfotíme si ho a může jít dál a hrát,“ dodal. Uvnitř je pod dohledem kamer.

Provozovatelem podniku je společnost Relax Otvice. Jejími jednateli jsou Jiří Záruba a Milan Rampach. Co je zajímavé, vstupní kapitál tvoří sto korun, z toho připadá podíl jedna koruna na Moniku Hájkovou z Jirkova. Společnost má stejnou adresu jako firma Real Estate, která vlastní pozemek a je investorem nejen sportbaru s kasinem, ale i čerpací stanice. Především je však napojená na exsenátora a bývalého trestně stíhaného starostu Chomutova Alexandra Nováka. Býval členem představenstva, předsedou je jeho dlouholetý obchodní partner Daniel Ježek a členkou manželka Eva Novak. Sám Novák v průběhu výstavby často jezdil na místo a rozdával úkoly pracovníkům.

O byznys spjatý s hazardem měl Novák zájem už dříve, před pěti lety měl skrytě investovat do luxusního Grandcasina v Aši a v Chomutově provozovala automaty společnost W. G. G., která na něj měla vazbu. Hazard v Chomutově ale před čtyřmi lety utnula vyhláška.

Příjem vylepší rozpočet obce

Alternativu nabídly právě Otvice s jejich stále se rozrůstající nákupní zónou. Podle dřívějšího vyjádření starosty Pavla Ašenbrenera tam kasino ničemu neškodí, protože není přímo ve vsi ani na sídlišti. Obec si navíc příjmem z hazardu o něco vylepší rozpočet.

„Zatím nemáme představu, kolik to bude, to uvidíme za rok. Hrubým odhadem by mohlo jít o půl milionu,“ předpokládá místostarosta Otvic Martin Kolomazník. „Využijeme je pro obec, stále je co zlepšovat. Nejsme na tom jako jiné obce, které mají příjem i od šachty,“ dodal.

Vyhlášku plošně zakazující hazard má nejen Chomutov, ale i Kadaň. V Jirkově povolili jedinou hernu, a to v městské budově v Ervěnicích. Mají z něj více než 5 milionů ročně.

O tom, jestli v Otvicích bude kasino nebo ne, se dlouho vedly spekulace. Vedení obce dlouho tvrdilo, že o takovém záměru neví, jeho vzniku ale později nebránilo. Odvolalo se na to, že jde o legální podnikání.

Hazard pod dohledemHerny a výherní automaty často přitahují chudé a zadlužené. Gambling se proto snažily potírat nejen obce vyhláškami, ale také stát, který už rok uplatňuje antihazardní zákon. Jeho smyslem bylo, aby se lidé nesetkávali s automaty v pivnicích a na čerpacích pumpách, nově se smějí provozovat jen v hernách a kasinech a za přísnějšího provozu. Nelze hrát anonymně, každý je registrovaný a pod kamerami.