Duší jirkovského kina Květen byla celé čtvrt století rodina Kubelkova. Po Miloši Kubelkovi, který dokázal malé kino přeměnit v kulturní centrum lákající filmové osobnosti, otěže převzala jeho dcera Lucie s manželem Davidem. Tato éra však končí. Kvůli covidu návštěvnost skomírá a manželé už jeho provoz nedokážou finančně zvládat. Nepomohla ani mimořádná stotisícová dotace na provoz, kterou jim nedávno přiklepli zastupitelé.

„Přes veškerou snahu se podobně jako ostatní kulturní zařízení potýkáme s velkým propadem návštěvnosti a existenčními problémy kvůli stále přítomnému covidu,“ vysvětlila Lucie Kubelková. „Současně s tím také hlavní distributoři a velká filmová studia odkládají premiéry nových filmů. My jsme následně nuceni ve velké míře opakovat tituly filmů z minulých měsíců, o které už diváci nemají zájem,“ nastínila situaci.

Z toho důvodu Kubelkovi původně žádali o mimořádnou dotaci 100 tisíc, kterou získali. Kromě toho je provoz kina ročně dotovaný částkou 314 tisíc korun. „Zbytek je ale na nás,“ podotkla Kubelková. Roční uznatelné náklady přitom za loňský rok dosáhly 1,8 milionu korun, kdy nejvyšším nákladem bylo půjčovné. Stálo 1,4 milionu korun. Mezi dalšími položkami jsou platby za plyn, elektřinu, tisk a výlep plakátů, propagační tiskoviny a další. Aby byly náklady pokryté, muselo by na každý film přijít nejméně 25 lidí, to se ale v době epidemie neděje.

Za nouzového stavu, který byl vyhlášený od března do května, bylo kino navíc zcela zavřené. Poté se otevřelo, návštěvníci se ale nehrnuli. „Když byly v kině povinné roušky, návštěvnost byla vlažná. Pro lidi je psychicky náročné sedět dvě hodiny s rouškou na ústech a s vědomím, že někdo v sále může být nakažený,“ vrátila se vedoucí kina k situaci na jaře. Divákům v sále také nebylo možné prodávat občerstvení, z něhož provozovateli plyne další příjem.

Léto sice přineslo uvolnění, pro změnu ale nebyly tituly, protože je distributoři stáhli. Definitivní tečku za vším udělalo opětovné vyhlášení nouzového stavu a nejisté vyhlídky pro příští měsíce i následující rok. „Končíme k 31. prosinci, výpověď už jsme odeslali,“ oznámila Lucie Kubelková. „Finanční stránka je pro nás nezvladatelná. Kvůli epidemii nevíme, co bude, a nemáme, jak bychom provoz financovali, i kdyby nám město přispělo další částkou,“ dodala.

Rozhodování to prý bylo těžké. „Jirkovské kino je součástí mého života. Nebýt covidu, vůbec se o tom nebavíme,“ je přesvědčená.

Město už výpověď obdrželo a vyjednává s dalším možným provozovatelem. „Jsme ale na začátku těchto vyjednávání,“ upozornila místostarostka Dana Jurštaková. Pokud by se s ním město nedohodlo, připadají v úvahu dvě varianty. „Buď bychom vypsali výběrové řízení na nového provozovatele, což bude v době epidemie těžké, nebo by kino přešlo pod městský KVIZ. Upřímně řečeno by to ale bylo dražší, v minulosti už jsme si to vyzkoušeli. Z našeho pohledu by tedy bylo lepší, kdyby kino nadále vedl soukromý provozovatel,“ doplnila místostarostka.