Řidiče v Chomutově nutí zvolnit stacionární radary. Město si totiž nechalo otestovat několik desítek úseků a zjistilo, že se jezdci mnohde chovají jako piráti silnic. Místo, aby jeli „padesátkou“ upalují klidně rychlostí 135 kilometrů v hodině. Takový rekord změřili například na Písečné. Právě tam nakonec město ve spolupráci s policií umístilo radar a další do ulice Blatenská, kde je u silnice mateřská školka. V ostrém provozu jsou od začátku března a každý den zaznamenávají až 700 přestupků. Rychlé řidiče tak brzy doženou pokuty. Další dvě místa se budují také na hlavní třídě – Palackého ulici.

Na radary bývají řidiči hákliví, vnímají je jako ždímačku peněz, která přinese miliony do městské kasy. Ti rozumnější kontrují slovy „Jezděte podle předpisů, a radary vám můžou být ukradené“. Tento postoj nakonec zaznívá i z města. Hlavním smyslem podle vedení je, aby řidiči zpomalili a lidé se přes silnici dostali bezpečně.

Nic nelze vytknout umístění na Palackého ulici, kde rozjetí řidiči, kteří se hrnou ve dvou proudech, nedávají přednost chodcům na přechodech a už párkrát někoho srazili. Logiku má i radar na Blatenské ulici, když mají rodiče svá robata dostat do školky bez zbytečného stresu.



Asi nejmenší smysl dává umístění radaru u zastávek na Písečné. Je to ve směru na Černý most. Řidiči tam šlapou na plyn, o tom není sporu, je to na výjezdu z města. Porušení je tu čtyřikrát více, než právě na Blatenské. Lidé tam ale mohou využívat podchod a není důvod, aby přebíhali silnici. Argumentace, že jde o bezpečí, je tedy slabší. Zdá se, že právě tohle místo bude spíše zajímavým zdrojem příjmů pro město.



Přesto stále platí: jezděme podle pravidel a nemusíme se bát složenek…