Snímek, kterým autorka vyzývala ke kontrole v Jirkově. Podle provozovatelů atrakcí ale nejde o kotvení. Podle jejich slov jde o přípravné práce, kterými se kolotoče srovnávají do roviny.Zdroj: Kateřina KrásnáVe spojení s kolotočáři je ředitel jirkovské kultury Lukáš Marek, který provozovatele atrakcí zkontaktoval hned v neděli, kdy najížděli do města. Od té doby za nimi chodí každý den na kontroly.

„Určitě jsme přísnější,“ potvrdila i starostka Jirkova Darina Kováčová. „Asi nikdy se dosud nestávalo, že by ředitel KVIZu chodil a kontroloval každou jednotlivou atrakci. Veškeré revizní zprávy a další dokumenty už jsme si od provozovatelů vyžádali,“ doplnila.

Ostražitá veřejnost

Přesto, když Deník na sociálních sítích zveřejnil dotaz, zda se lidé po nehodě v Havířově bojí pustit děti na pouťové atrakce, se objevila v komentářích fotka s kritickým dovětkem. Ukazovala tenké železné nožky na sloupcích z dřevěných špalíků, které patrně patřily k některému z kolotočů. „Docela by bylo fajn udělat kontrolu v Jirkově,“ připsala autorka snímku Kateřina Krásná.

Provozovatelé upozorňují, že se v tomto případě nejedná o kotvení. „Je to jen úvodní část prací, kdy potřebujeme atrakci vyrovnat,“ nastínil Antonín Aichynger, který má stanoviště na náměstí. Připravená k jízdě je tam po několika dnech příprav lochnesska, dětský vláček, karusel pro nejmenší děti, řetízkový kolotoč, centrifuga a další. Kolotoče dalšího provozovatele jsou na parkovišti nad kinem. Právě v této části snímek vznikl. Atrakce na obou stanovištích podle všeho mají bytelné základy.

„Všechno máme v nejlepším pořádku, přesně jak to má být,“ potvrdil Aichynger. „Nemáme počítačem řízené atrakce, jako to bylo v Havířově, ale klasiku – vše manuální, takže nemá co selhat. Opravdu nechceme, aby nás někdo házel do jednoho pytle s tou událostí. Kolotoče na Hornickou pouť připravoval už můj táta, dnes jsem to já a po mně je převezme syn. Je to naše srdeční záležitost, kterou děláme nejlépe, jak umíme,“ vzkázal.

Hornickou pouť zahájí už v pátek stánkový prodej. Hlavní program je naplánovaný na sobotu, kdy pouťovou zábavu na kolotočích doplní koncerty na dvou pódiích. Vystoupí Atmo Music, Vilém Čok a Bypass, Marta Jandová, Balage Band a vyhrávat bude i Veselá krušnohorská muzika.

Nehoda na Havířovských slavnostech na Karvinsku

Při nehodě kolotoče se v sobotu 3. září zranilo 17 lidí, z toho sedm dětí. Jednalo se o extrémnější verzi řetízkového kolotoče nazvané Rotating Tower, která přestala reagovat na ovládání. Kolotoč zrychlil a konstrukce sjížděla z výšky patnácti metrů. Lidé usazení ve vějíři se sedadly dole naráželi do překážek. Policie událost vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti.