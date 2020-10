Bez výraznějších emocí. Tak vesměs nakonec přijímají v pondělí 19. října podepsanou finální dohodu o nové koalici Ústeckého kraje lídři těch politických subjektů, které skončí v krajském zastupitelstvu v opozici. Mezi nimi jsou přitom hned tři partaje, které ve volbách dopadly o dost lépe než nejslabší člen nové koalice, Spojenci pro kraj. A i další dva opoziční subjekty obsadí v největší jednačce krajského úřadu stejný počet křesel jako oni.

Na startu povolebních vyjednávání přitom budoucnost nové vlády kraje vypadala jinak. S vítězným ANO a druhou ODS totiž o spolupráci jednali v pořadí třetí Starostové a nezávislí (STAN). Koalice by to byla početně o něco silnější, než ta nakonec dohodnutá. Jenže kvůli uniklým interním informacím o souběžném rokování STAN s Piráty záhy ANO Starosty z dalších jednání vyšachovalo.

Zdroj: Deník

Krajský lídr STAN Filip Ušák se dnes necítí zhrzený, že jeho kandidátka z povolebních vyjednávání nakonec vypadla. „Když se na to člověk dívá zpětně, ta spolupráce nikdy nebyla možná,“ zhodnotil Ušák. „Kolegové z ODS a ANO hledali třetího, slabšího partnera, který dodá dva potřebné hlasy. A to nebyl úplně koncept Starostů. My jsme chtěli dohodu tří rovných subjektů, které budou pracovat na bázi partnerského vztahu,“ vysvětlil krajský lídr STAN.

Že se ANO a ODS nakonec dohodli se Spojenci, překvapivě víc vadí Pirátům. Podle nich se Spojenci tváří tak, že obětovali část svých principů, aby zabránili krajské vládě s komunisty a SPD. „Obáváme se ale, že v momentě, kdy budou prosazování nějaké věci blokovat, bude to stejně KSČM nebo SPD, za nimiž ANO a ODS půjdou. Spojenci jsou tedy tak slabí, že jsou lehce obejitelní. Nezabránili vůbec ničemu,“ zmínila Pirátka z čela krajské kandidátky Kateřina Stojanová. Také Ušák hodnotí budoucí koalici jako poměrně nestabilní a křehkou. „Bereme, že budeme v opozici, budeme konstruktivní. Ale myslím si, že se ještě v průběhu volebního období budou dít zajímavé věci. Vůbec není řečeno, že tak, jak se to domluvilo, to musí být za půl roku, za rok a další období,“ naznačil krajský lídr STAN.

Tichá spolupráce ANO a ODS s Okamurovci a komunisty, jakou nastínili Piráti, nejspíš není nijak předjednána. Aspoň podle vyjádření lídrů obou subjektů, od nichž se ostatně řada partají spíš distancuje. „My jsme už před volbami říkali, že budeme pracovat ve prospěch kraje a jeho občanů. A jestli nás subjekty v koalici vyzvou ke spolupráci, míč je na jejich straně hřiště,“ komentoval výsledek povolebních vyjednávání Zdeněk Kettner (SPD). Jestli si zástupci ANO a ODS budou nakonec chodit k SPD pro hlasy, se podle Kettnera momentálně rovná věštění z křišťálové koule. „Možná budou chodit, možná ne. Zatím se nám oficiálně nikdo neozval,“ uvedl lídr. Ovšem dodal, že pokud koalice osloví Okamurovce s něčím, co se bude rozcházet s jejich volebním programem, ruku pro to prý nezvednou.

K tomu, co Piráti naznačili, se nehlásí ani lídr krajských komunistů Radek Černý. „Je to jen spekulace, nikdo s námi v tom smyslu nejednal,“ ujistil Černý. Ten je s výsledkem povolebního vyjednávání dokonce spokojen. A to kvůli tomu, že ANO nezůstalo vyšachované, politici tedy neobešli vůli voličů. To se stalo před čtyřmi roky, ovšem i přičiněním jeho strany. „Nebudou to mít snadné. Kvůli koronakrizi a ekonomické krizi se bude muset šetřit,“ zhodnotil výhledy nové koalice Černý s tím, že pokud bude mít rozumné nápady pro dobro kraje, KSČM ji podpoří.

V pondělí podepsanou koaliční smlouvu se ještě v minulém týdnu pokusili torpédovat Piráti a Lepší Sever (LS) nápadem takzvaného demokratického bloku. Obě partaje tím ale mínily něco dost odlišného. Piráti nezamýšleli obejít vítězné ANO a usilovali pouze o své zastoupení i participaci STAN v široké koalici. A to aby mělo dominantní Babišovo hnutí patřičnou protiváhu. LS ho oproti tomu chtěl z nové koalice vyšachovat. Sestavily by ji ODS, STAN, Piráti, Spojenci a LS a disponovala by většinou 29 hlasů z 55. Tedy stejnou, jako má nakonec podepsaná koalice ANO, ODS a Spojenců. Zástupci LS, které do voleb vedl končící první náměstek hejtmana Martin Klika, se ostatní partaje snažili přesvědčit s poukazem k svízelům Babišova hnutí na celostátní úrovni. „Nejen ve světle výsledků voleb do krajských zastupitelstev, ale i na základě těch do Senátu je patrné, že ANO nemá zdaleka tak silnou podporu voličů. Změny na krajské úrovni mohou podpořit celkovou změnu směřování naší země po parlamentních volbách v příštím roce,“ napsali členové LS na Facebooku. „Po tom chaosu a křeči, kterou vláda vedená ANO předvádí v této těžké situaci, lze jen těžko věřit, že v našem kraji budeme mít skutečně akceschopného hejtmana,“ odkázal LS k Janu Schillerovi. Právě ten má vést kraj po čtyři následující roky.

Ve hře byly čtyři koalice, každá jiná

- Na začátku povolebních vyjednávání oslovilo vítězné ANO ke spolupráci ODS a STAN.

- Piráti chtěli „demokratický blok“ ANO, ODS, STAN, Pirátů a Spojenců pro kraj.

- Lepší Sever navrhoval součinnost ODS, STAN, Pirátů, Spojenců a Lepšího Severu.

- V pondělí podepsaná koaliční smlouva nakonec posílá do vedení kraje ANO, ODS a Spojence.