Chomutov - Vládnoucí strany v Chomutově zabránily tomu, aby měla opozice v kontrolním výboru většinu, jak to bývá obvyklé.

Zastupitelé z vládnoucí koalice v Chomutově si s opozicí pohráli jako kočka s myší. Zneužili k tomu základní pojistku demokracie – kontrolní systém.



Přestože kontrola je běžně v rukách opozice, chomutovská vláda tenhle systém nerespektovala. Svými hlasy dostala výbor do pozice, kdy má nejen málo členů, ale opozice v něm ani nemá dost hlasů.



Bojí se koalice?



„Působí to na mě, jakože se někdo výboru bojí,“ prohlásil už na zasedání zastupitelstva Ladislav Drlý, předseda výboru. S tím samým prohlášením přišli i zastupitelé za Stranu zelených. „Radniční koalice hned na počátku svého vládnutí ukázala, že má důvod obávat se kontroly svých aktivit,“ nechala se slyšet Eva Blažková (SZ). „Namísto toho, aby se radnice zbavila podezření, spekulace o podivných praktikách takto přiživuje.“



Hra kočky s myší



Koalice si navíc na zasedání s opozicí opravdu pohrála. Nejprve ústy Jiřího Bintera (ODS) navrhla snížit původních devět členů na pět. Zaskočila tím své kritiky natolik, že se jednání zvrhnulo ve vzrušenou debatu, kterou musela přerušit až krátká přestávka. Po té přišel Binter se zdánlivě smírčím řešením – navrhl členů sedm. Jenže když se hlasovalo o jednotlivých jménech, koalice si svými hlasy stejně rozhodla o svém – dovolila zvolit jen čtyři zastupitele.



Členy se stali Vlastimil Waic (KSČM), Vladimír Koten (PRO CV), Martin Krákora (ČSSD) a Pavel Karel Markvart (ODS). Naopak koalice zamítla Přemysla Rabase, Jana Hartmana (PRO CV), Marii Kindermanovou a Ivanu Chábovou (NO!).



Okleštěný výbor



Tím se výbor dostal do paradoxní situace. Má mít sedm členů, ale zvolených je jen pět. Opozice v něm nemůže přijmout žádné usnesení. Sice má i s předsedou Drlým tři hlasy proti dvě koaličním, ale k přijetí usnesení potřebuje většinu ze sedmi, tedy čtyři.



A co víc – přestože je kontrolní výbor jeden z těch důležitých a dokonce ze zákona povinných, má nejméně členů ze všech. Víc má i výbor pro národnostní menšiny. To jeho činnost dost omezí, protože jednotliví zastupitelé nebudou stíhat tolik kontrol.



A proč to vlastně koaliční zastupitelé udělali? Možnost odpovědět měli hned na zastupitelstvu, ale odpovědět nechtěli nebo nedokázali (viz modrý rámeček).

Proč? Protože chceme a můžeme!



Jak koalice zdůvodnila své počínání? Když se Eva Blažková (SZ) zeptala Jiřího Bintera na důvod jeho návrhu, odvětil jen, že jde o rozhodnutí klubu ODS. Později to vztáhnul na celou koallici. Aroganci mocenské hry podtrhnul Pavel Karel Markvart, který Blažkovou „poučil“, že když někdo podá návrh, nemusí ho zdůvodňovat. Ta jen v klidu odvětila, že je zvyklá ptát se, Markvartova slova však nadzvedla Ivanu Chábovou, která do té doby na zastupitelstvu nepromluvila. „Necítíme v tom trochu té arogance tvrdit, že někdo nemusí nic vysvětlovat?“ obořila se na zastupitele ODS.