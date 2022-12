Dělníci ještě ukotvují ke zdi police, do kterých zbývá založit stovky knih. Ale jinak to už v levém křídle nově opraveného Wieserova domu vypadá jako v každé menší knihovně. Výpůjčky přes dvě stě kmenových čtenářů z Terezína si v nových prostorech zapisují teprve od poloviny prosince.

Čtenářů i výpůjček tu dost možná brzy přibyde, koupit dnes knihu totiž není legrace. Ceny šly nahoru o 20-25 procent, a to ještě nakladatelé ze setrvačnosti nezapočítávají zdaleka všechny vstupy na papír i energie. Kvůli stoupajícím cenám knih však velmi pravděpodobně pohubnou také fondy většiny knihoven. Krize nejspíš dolehne i na řadu vydavatelů.

Rozpočet na nové knihy v Terezíně zůstane příští rok nejspíš podobný, jako byl letos. Pořídí tedy méně knih než v uplynulých letech za nižší ceny. Nedaleká litoměřická bibliotéka může jako větší hráč u distributorů nakupovat za trochu lepších podmínek. O větší výběr se v Litoměřicích bude po letošním podzimu dělit zhruba o 200 čtenářů více, celkem jich tu teď je přihlášených kolem 3500. „Nárůst je,“ potvrzuje ředitelka Martina Vondráková. Trend nepřikládá jen tomu, že se do knihoven může po covidových lockdownech zase normálně chodit. „Další faktor je, že knížky jsou dražší, to mám vysledováno,“ říká Vondráková.

V ještě větší Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem zatím čtenáři nepřibývají. „Tím, že se zdražily knihy, nám určitě nepřibudou čtenáři,“ myslí si ředitelka Jana Linhartová. Lidé tu přitom rozhodně mají co číst. Krajská knihovna je na tom v regionu zdaleka nejlépe v síti různě velkých zařízení na půjčování knih. Díky velkým nákupům má výrazné slevy, na akvizice čerpá i dotace, nakladatelé musí do bibliotéky také posílat povinné výtisky.

Zdroj: Deník/Iva JanouškováZřizovatelé knihovnám vyšší ceny knih na trhu zatím nekompenzují. Potvrzuje to tajemník Svazu knihovníků a informačních pracovníků Vít Richter. „Slyšel jsem od několika ředitelů, že jim obec nebo kraj doplatily energie, ale jinak jim žádné peníze nedávají. A z toho logicky plyne, že mají stejný rozpočet na knížky a nakoupí jich za to méně,“ říká Richter. Sleduje také pozvolný postcovidový růst čtenářů v knihovnách a příští rok očekává ještě větší čísla. A to i kvůli zdražení knih.

Ředitelka Svazu českých knihkupců a nakladatelů Marcela Turečková prozatímní růst cen knih u nás odhaduje na 20-25 procent. „Ale u knih na speciálním papíře nebo plně barevných to naskákalo mnohem víc než na klasickém rotačkovém velkém tisku,“ upozorňuje Turečková.

Některé vícenáklady na knihy, kalkulované nakladateli v jejich edičním plánu ještě loni, dosáhly až 80 procent původně plánované ceny. Pokud by něco takového vydavatelé promítli naplno do ceny pro koncového zákazníka, nebyli by nejspíš schopni knihu prodat.

„I my jsme museli zvednout ceny knih, protože se zdražil papír i cena tisku. Naše zdražení se pohybuje zhruba mezi 10-20 procenty, zatímco jen cena tisku šla nahoru o zhruba 30-40 procent. V praxi to znamená, že jsme si museli snížit marži. Jenže to je běh na dlouhou trať a nakonec se třeba za dva roky může ukázat, že jsme některý z titulů vlastně dotovali,“ řekl jeden z majitelů nakladatelství Dokořán Zdeněk Kárník.

Deset let bez zdražování

Zdražování knih není v Česku populární, deset let prakticky žádné nebylo. A psychologickou hranici maximální ceny knihy přiživuje paradoxně i řada nakladatelů, kteří svou branži a své autory i čtenáře milují. „Teď všichni čekají, to gro se uděje jako každý rok na Vánoce. Během těchto 14 dnů se ukáže, čeho kdo byl schopen v cashflow docílit,“ říká Turečková k momentálnímu rozpoložení hráčů na knižním trhu.

Že si lidé daleko víc než předtím rozmýšlejí, co koupí, pozoruje v ústeckém Knihkupectví pod věží jeho vedoucí Ladislav Řeřicha. Žádné návaly se tam nekonají, i když jsou Vánoce za rohem. „Zatím ještě fungují internetové obchody. Až pošťáci přestanou stíhat, lidem nezbude nic jiného než přijít k nám,“ odhaduje zkušený knihkupec. „Ale lidé prostě asi šetří, což je pochopitelné, když nevědí, kolik budou mít zálohy na elektřinu,“ uzavírá Řeřicha.