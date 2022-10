Čtenáři se v něm dozvědí i další detaily z Pavlova intimního vyzrávání. Jako třeba, jakou slast mu způsobovalo opisování školního řádu.

Zaujal vás námět knihy?

Pište si o ni na e-mail: knihypetrylec@post.cz

Pavel v knize popisuje i to, které pomůcky dnes používá k obohacení sexuálního života. Jmenuje vibrační kroužek na penis se závažím a důtky. „Je to příjemné, také to šimrá,“ vysvětluje Deníku 52letý rodák z Litoměřic. Místo důtek dříve používal kopřivy. V životě měl jedinou přítelkyni, mladou ženu s mentálním postižením. „Chodil jsem s ní několik let. Ale nemělo to budoucnost. Vztahu bránil její hendikep i rodinné vazby,“ líčí muž, pro kterého je těžké se seznámit. Občas proto využívá služby placené sexuální společnice.

Čeští senioři se sexu nebojí. Část z nich ale potřebuje pomoc odborníků

Titul vypráví nejen o lidech jako Pavel. Vyšel v září. Jeho hrdiny jsou lidé s mentálním i tělesným postižením, ale i nevidomí nebo neslyšící nebo lidé s psychickým onemocněním. Mluví o tom, jak složitě navazují partnerské vztahy. Ale i jak zvláštně prožívají vlastní tělesnost. „Zpestří jim to sexuální život,“ říká k erotickým pomůckám autorka knihy Lecnarová. Podle ní lidé s postižením obvykle touží po klasickém partnerském vztahu, ten se jim ale nepodaří vždy navázat. Někteří mají intimní vztah s podobně hendikepovaným člověkem.

Velkou pomoc vidí autorka v sexuální asistenci, která je v Česku poměrně novým fenoménem. V současné době tu pracuje jen osm žen jako sexuální asistentky a dva muži jako asistenti. Působí pod organizací Freya.

Autorka knihy Petra LecnarováZdroj: se svolením Petry LecnarovéSlužbu by řada lidí s hendikepem ráda využívala. Ze skromného důchodu si to ale obvykle nemohou dovolit často. Lecnarová upozorňuje, že mezi sexuální asistentkou a společnicí je rozdíl. „Asistentka ukáže klientům, jak to chodí v sexuálním životě. A pak je pustí do světa. Nejde jí pouze o jednorázový pohlavní styk nebo výdělek,“ tvrdí autorka.

Kniha je rozšířenou verzí její absolventské práce, kterou obhájila na sociálně-právní vyšší odborné škole v Praze v roce 2019. Ocenili ji tehdy jako jednu ze čtyř nejlepších v ročníku. Petra Lecnarová, která žije v Praze, má 12letého syna s autismem a v její širší rodině se vyskytuje též psychické onemocnění. To byla pro ni velká motivace pracovat na tématu, které je v tuzemsku stále poměrně polem neoraným.