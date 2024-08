„Tato situace nás velmi mrzela,“ uvedla starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková. „Původně nás dodavatel ujistil, že práce dokončí v závěru června, podle toho jsme naplánovali i slavnostní uvedení. Nakonec to ale nestihl v řádném termínu. Kolaudace proběhla teprve minulý týden,“ doplnila.

Luxusně zrestaurovaný salonní vůz přivezli odborníci z Restaurátorských ateliérů Bárta v prvním červencovém týdnu, což neuniklo pozornosti médií. Následně byl umístěný do nového pavilonu a město uspořádalo slavnostní akci, na kterou dorazili místní lidé i zástupci tradičních cirkusových rodin. Při této příležitosti město vpustilo zájemce do maringotky, pak ale pavilon na takřka měsíc a půl uzavřelo.

„Jinak to ani nešlo. Maringotku nešlo přivézt bez povšimnutí, nechtěli jsme také dělat mrtvého brouka, proto jsme slavnostní představení uspořádali. Jenže pak jsme museli zavřít,“ nastínila starostka.

Od té doby byl úřad několikrát týdně zahrnovaný písemnými a telefonickými dotazy, kdy už na otevření dojde. Ta chvíle konečně přišla. Salonní vůz bude trvale otevřený od 28. srpna, a to od 8.30 do 17 hodin sedm dní v týdnu až do konce září. Následně bude mimo hlavní turistickou sezónu od října do dubna přístupný vždy od pondělí do pátku v čase od 8 do 16.30 hodin. Návštěvníky budou provádět pracovníci informačního centra.

Salonní vůz je zcela výjimečný v evropském a patrně i světovém měřítku. Vyrobený byl na zakázku v německém Hannoveru v roce 1029. Jeho návrat město stál kolem 15 milionů korun. Zchátralý vůz koupilo od soukromníka za 600 tisíc, dalších 5,5 milionů stály restaurátorské práce a 7,8 milionů výstavba nového pavilonu. Kvůli prodlení ovšem bude muset dodavatel zaplatit sankce, jak ujistila starostka Jurštaková. „Budou v řádu statisíců,“ podotkla.

V Jirkově jsou i další připomínky slavného Cirkusu Kludský. Město nechalo v minulosti zrekonstruovat Kludského vilu, kde původně bývalo úřední centrum cirkusu. Dnes slouží jako knihovna. K cirkusu odkazuje zahrada knihovny s dětskými atrakcemi a hlavně postavy lvů na vstupní bráně. Kludského lvice prochází i informačním centrem v srdci města.

Mohlo by vás zajímat: Ze slavného cirkusu zbyla jen královna maringotek. Takto vypadá po opravě