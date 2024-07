Z jaké větve rodiny Kludských pocházíte?

Myslím, že jsem prasynovec toho slavného Karla Kludského, protože můj dědeček a Karel Kludský byli bratranci. On byl můj prastrýc. Jsem poslední generace Kludských.

Věnujete se také cirkusovému umění?

Já vám to řeknu takhle, pár let zpátky jsem dělal s koníky, jezdil jsem po světě, kde jsem vystupoval v největších cirkusech například v Rakousku a Španělsku. Když koníčci zestárli, dali je do důchodu, a tím de facto ta cirkusová éra skončila. Od nás jsem poslední, kdo účinkoval v cirkusu.

Měl jste v cirkusu více rolí?

Ježišmarjá, u cirkusu děláte všechno, od stavěče až po umělce, takže de facto všechno. Už to nedělám takových osm let.

Čemu se věnujete dnes?

Všechno možné, živím se, jak se dá. Svým způsobem podnikám.

Co víte od vaší rodiny o Karlu Kludském?

Pamatuju si, že děda o něm mluvil, protože oni byli plus mínus stejný ročník. Teď jsem byl akorát na jirkovském hřbitově zapálit svíčku. On byl ročník 1891 a můj dědeček 1904, byl tedy o 13 let mladší. Když ale děda žil, byl jsem ještě mladý a rodinná historie mě moc nezajímala. Šlo to mimo mě. Když jsem se pak o ten rod začal zajímat, děda už nežil, jen teta a můj otec.

Tatík vždy říkal, že cirkus Kludský v 36. roce zkrachoval. Byly ale dva Cirkusy Kludský – větší a o něco menší, ten měl můj dědeček. Jel do roku 1952, než mu to znárodnili. Prastrýc měl asi 21 slonů nebo kolik, a můj dědeček sedm. Někde jsem vyčetl, že mého dědečka otec a Karla otec byli bratři z těch 21 synů. Ten otec Karla jakoby zkrachoval, a šel pak k mému prapradědečkovi k menšímu cirkusu, tam se postavil na nohy a zase jel dál. Asi dvakrát zkrachoval a pak udělal ten velký gigantický cirkus.

Přijel jste se podívat na salonní vůz, kterému vrátily restaurátorské ateliéry původní lesk. Jak se vám líbí?

Ta maringotka je rarita. Je krásné, co s ní udělali. Děkuji městu, že to takto dokončilo. Jsem rád, že Kludský v Jirkově žije.

