Maringotka po Karlu Kludském, principálovi světoznámého Cirkusu Kludský, stále čeká na svou obnovu. Ta nebude jednoduchá, protože zhruba stoletý salonní vůz dlouhé roky chátral. S jeho obnovou by Jirkovu mohl pomoci zpěvák, skladatel a hudební podnikatel Michal David, který do rodu Kludských patří.

„Štáb České televize ve středu natáčel v Jirkově část připravovaného hodinového dokumentu o zpěvákovi Michalu Davidovi u příležitosti jeho šedesátých narozenin. Protože David je příbuzným světoznámé cirkusové rodiny, filmaři s ním točili záběry v Kludského vile a pak také v Kludského maringotce,“ uvedl mluvčí jirkovské radnice Vladimír Vacula. „Michala Davida prohlídka slavného, leč zchátralého salonního vozu principála Kludského natolik nadchla, že starostce a místostarostce slíbil pomoc při shánění sponzorů na jeho rekonstrukci,“ tlumočil mluvčí.

Podle jeho slov také známý hudebník přislíbil, že se zúčastní slavnostního otevření, až bude maringotka obnovená.

Maringotku město odkoupilo od soukromého vlastníka, který ji měl na zahradě u Prahy, na sklonku uplynulého roku. Dalo za ni 600 tisíc korun, podle předběžného odhadu její obnova může vyjít na dalších 1,2 až 1,5 milionu korun.

„Pro příští rok máme vyčleněno půl druhého milionu korun, současně ale hledáme dotační tituly nebo sponzory, kteří by nám s financováním pomohli,“ informovala starostka Jirkova Darina Kováčová.

Maringotka zatím stojí přikrytá plachtou v areálu dopravního podniku. Po převozu provedl první restaurátorský průzkum kurátor pražského Národního muzea Hanuš Jordan. „Dal vedení města také odborné a praktické rady, protože má zkušenosti s renovacemi salonních vozů,“ podotkl mluvčí Vacula.

Podle předběžných plánů by měla mít maringotka do konce roku obnovenou konstrukci a opláštění. „Vnitřky bychom ideálně chtěli dělat v příštím roce, nebude to ale nic snadného. Dokončení předpokládáme spíše v roce 2022,“ uvedla starostka Kováčová.

Salonní vůz byl kdysi luxusně zařízený novobarokním nábytkem na míru. Obsahuje pět místností a vysouvací verandu. Maringotka ale nebyla odborně udržovaná, takže záchranné práce budou náročné.

Bude u infocentra?

Dosud v Jirkově počítali s následným umístěním v zahradě Kludského vily, podle starostky je tu ale i varianta, která může být lákavější pro turisty. Je v centru. „Myslím si, že by v letních měsících mohla být mezi infocentrem a vchodem do historických sklepů, protože je to něco, co by mohlo lidi zaujmout,“ zmínila. „Navíc máme v novém infocentru odkaz na Kludského vilu v podobě lvice a citátu,“ připomněla souvislosti.

Salónní maringotka byla vyrobena na zakázku pro majitele největšího středoevropského cirkusu Kludský v roce 1926. Poté, co komunisté Karla Kludského připravili o jirkovskou vilu, dožíval v maringotce ve Vinařicích.