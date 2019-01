Loučná p. Klínovcem, Kovářská - Investoři si mohou mnout ruce. V Kovářské naopak nejsou nijak nadšeni.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Klínovci se poslední léta stále více dostává pozornosti zimního střediska se zajímavým potenciálem. Míří sem rekreanti z Česka i z ciziny a zajišťují si dlouhodobé rezervace v apartmánech.



Nebo rovnou nakupují byty, aby měli své útočiště na horách a čistém vzduchu jisté.



Ještě nestojí, ale už jsou prodané

Například z budoucích domů s apartmány Klínovec Meadows v Loučné je dnes vidět jen základová deska. Přestože nestojí ještě ani hrubá stavba, část budoucích bytů, které mají sloužit k rekreaci, už je rozprodána.



„Přibližně čtyřicet procent z první etapy je prodáno. Tato sezóna je viditelně živější, než předešlá,“ říká s uspokojením v hlase makléř Pavel Velebil.



Ještě loni lidé váhali utratit za rekreační bydlení. Doléhala krize a obavy, jestli nebude třeba řešit vlastní bydlení. Natož platit obdobu chaty – byt na horách. „Jak vidět, spočítali si, že se jejich osobní situace výrazně nezhoršila a dali se do nakupování,“ komentuje Velebil. Byty mají být obyvatelné za rok.



Velká část kupců je z Prahy, ale také z Karlových Varů a zájem projevují i Sasové.



Většina z nich chce byty používat výhradně pro vlastní potřebu, odhadem třetina jich bude byty pronajímat.

Rekreační objekty Klínovec Meadows budou inspirovány skandinávskou architekturou.



Dobrý je i byt v paneláku



Někteří zájemci slevili ze svých požadavků. Nepotřebují mít byt přímo u paty klínoveckého skiareálu a s výhledem na vrchol. Porozhlédli se po civilních bytech v blízkém okolí. Například v Kovářské.



„Jen co vím, v poslední době se v Kovářské prodalo deset bytů v paneláku,“ uvedla pracovnice klínoveckého infocentra Krista Balážová.

Starostka Kovářské tímto vývojem není nijak nadšena.



„Stává se to a my z toho nemáme radost. Každopádně je zájem o ně o dost větší, než skutečný počet bytů, které tito rekreanti drží,“ přibližuje starostka Alena Kepičová. „Většina bytů je v majetku Kovářské. Přednost při jejich přidělování dáváme místním, kteří tu trvale bydlí, jsou pro nás perspektivní a mohou se podílet na chodu obce,“ uzavírá. Připouští ale, že v minulosti pár bytů obec přespolním připsala. „Než aby zůstaly prázdné, bylo lepší je nabídnout k bydlení.“



Zájem rekreantů o Klínovec roste ruku v ruce se širší paletou služeb.