Sice se tu lyžuje už jen na technickém sněhu, milovníkům zimních sportů to ale nevadí. Naopak si užívají menšího počtu návštěvníků a žádných front na vlecích a lanovkách. Připraveno je stále přes 26 kilometrů sjezdovek všech obtížností, a to včetně Ronda a Jáchymovské. Pokud se výrazně neoteplí, plánuje areál zachovat provoz až do půlky dubna. Otevřeno je na Klínovci od pondělí do neděle od 8.30 do 16 hodin, cesty jsou všechny sjízdné. Ukončené je už ale večerní lyžování.