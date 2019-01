Klášterec nad Ohří – Zastupitelé budou jednat o nové vyhlášce.

Svoz dopadu. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Drozdík

Až do 18 let by neplatili za odpady. Takové vyhlídky mají v Klášterci nad Ohří, místní radní doporučili zastupitelům města vydat novou obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad. Nově by osvobodila od plateb za svoz odpadu všechny obyvatele města do 18 let.

Jinak se změny neplánují, poplatek za osobu by zůstal pořád stejný, tedy pět set korun.

Zastupitelstvo bude návrh projednávat na zasedání 21. září.