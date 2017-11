Nový klášterecký terminál propojí autobusové nádraží s vlakovým

Klášterec n. O. - Autobusové nádraží má být moderní, bezpečné a s lepším parkováním.

Oprava proklínané silnice, nové moderní zastávky s bezbariérovým přístupem, více míst k parkování a pěkný parčík jako bonus. Klášterec se chystá na úpravy, které zpříjemní obyvatelům cestování autobusem a vlakem. Plánuje obě nádraží propojit novým přestupním terminálem a vykoupit cizí pozemky, na kterých roky chátrá přístupová cesta. Hotovo by mohlo být do dvou let.

Klášterecké autobusové a vlakové nádraží jsou sice ve stejné ulici, od sebe je ale dělí několik stovek metrů cesty, která není vůbec v dobrém stavu. Nepatří městu a vlastník ji neudržuje. „Je to tam hodně rozbité, navíc udělané z betonových panelů, které pukají. Připadám si tam jak na tankodromu,“ hodnotí Klášterečanka Miroslava Mayerová. „Navíc tu jezdí hrozně rychle auta, tato ulice je tím vyhlášená, a ten přechod z nádraží na nádraží není pro chodce vůbec bezpečný,“ myslí si Mayerová.

To by se mělo brzy změnit. Podle vypracované studie se zastávky umístí blíž k nádražní budově a přístup k nim by měl vést mimo frekventovanou silnici. Přístup bude navíc nově bezbariérový a město počítá i s další řadou vylepšení. „Součástí projektu by mělo být i rozšíření parkovacích míst pro ty, kteří odstaví auto na nádraží a dále pokračují vlakem,“ říká vedoucí odboru výstavby a rozvoje města Vlastimil Dokoupil.

Více parkovacích míst

Parkování podle návrhu počítá se zachováním stávajících kolmých stání a vybudováním nových naproti nádražní budově. Úprav k lepšímu by se měl dočkat i přilehlý parčík, kterým pěší na nádraží přicházejí. „Investici plánujeme na rok 2019,“ upřesňuje plány města Dokoupil.

O vybudování terminálu se mluví v Klášterci delší dobu. Ústecký kraj totiž před časem oznámil záměr vybudovat nové terminály po celém kraji. Kromě Klášterce čeká stavba třeba i Litvínov, Žatec, Lovosice či Rumburk. „Nádraží už nesplňují požadavky na moderní dopravní uzel, docházková plocha mezi vlaky a autobusy je příliš dlouhá,“ řekla před časem krajská mluvčí Lucie Dosedělová.

V případě Klášterce ale před časem hejtmanství od plánu upustilo. A to kvůli pozemkům, na nichž by měl terminál stát a které bylo třeba vykoupit. Město se nakonec rozhodlo provést úpravy na vlastní pěst. Podle Dosedělové se už ale situace vyřešila a Klášterec se krajské podpory dočká. Kromě dotace na nákup pozemků poskytne kraj až 80 % nákladů, které město na vybudování vynaloží.