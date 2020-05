„Očekáváme velký zájem rodinných příslušníků o návštěvu svého blízkého a je možné, že se před hlavním vchodem budou tvořit fronty, proto prosíme o maximální trpělivost a respektování těchto pravidel. Buďte zodpovědní při návštěvě seniorů a dodržujte všechna hygienická opatření, stále jsou nejohroženější skupinou,“ upozorňuje vedení domova.

Návštěvy budou povoleny od 9 do 11 a od 14 do 18 hodin. Každý bude zapsán a dotazován na symptomy koronaviru, všem bude při vstupu změřena teplota. Připravena bude také dezinfekce na ruce, návštěvy budou probíhat v rouškách. Omezen bude také počet lidí na pokoji. Pokud je to možné, měla by návštěva proběhnout ve venkovních prostorách.