Klášterec nad Ohří - Představit svůj sport a nadchnout pro něj nové zájemce mají všechny sportovní kluby v Klášterci nad Ohří.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/František Géla

Město plánuje akci s názvem Sportu otevřeno, která je zaměřená na prezentaci sportovních klubů veřejnosti. Akce se sice koná až 15. června, kluby ale mají příležitost se do projektu přihlásit právě teď. V případě zájmu by měly do 15. ledna poslat navrhované aktivity a informace o kontaktních osobách konkrétního klubu na email bendova@muklasterec.cz.

Koordinační schůzka všech dotčených se uskuteční dne 21. ledna od 16 hodin v salonku Městského úřadu Klášterec nad Ohří.