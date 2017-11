Klášterecké rodiny mohou jásat. Ušetří na poplatcích za odpad

Klášterec n. Ohří /ANKETA/ - Město od ledna odpustí platbu komunálního odpadu všem pod 18 let. Přijde o milion korun ročně, podpoří však rodiny.

Ilustrační fotografieFoto: Deník

Ještě ani neopustili porodnici a už mají na stole první účet. Poplatky za komunální odpad odpouští nezletilým jen málokteré město a vymáhá ho na rodičích už od prvního dne jejich potomka na světě. Do krátké řady obcí, které se rozhodly ulehčit rodinným rozpočtům, se od ledna přidá i Klášterec nad Ohří.

Osvobození od poplatků nedávno posvětili zastupitelé. Město chce tímto rozhodnutím podpořit rodiny. „Klášterci rok od roku ubývají obyvatelé, rodí se méně dětí. Tohle je způsob, jak můžeme rodinám alespoň trochu finančně pomoci,“ vysvětluje mluvčí města Adéla Václavíková.

Záměr zrušit části obyvatel poplatky za komunální odpad avizovalo město už v létě a setkalo se s velkým nadšením. „Bylo by to skvělé. Člověk ještě ani nepřejede kočárem práh domu a už aby ze schránky vyndával složenku,“ vyjádřila se před časem maminka Martina Sulecká.

Jako výraznou úlevu pociťují zrušení poplatků hlavně samoživitelky. „Každý rok mě to stojí 1500 korun, které bych mohla využít pro děti jinak,“ myslí si 31letá Ilona Šmíralová. „Jsem ráda, že nemusím v březnu nic platit a zůstane více peněz na Vánoce,“ dodává.

Jinde se bude platit dál

Klášterec bude prvním městem na Chomutovsku, kde nezletilí za odpady platit nebudou. A nějakou dobu to tak i zůstane. „Jirkov o tom neuvažuje,“ potvrzuje mluvčí města Josef Dušek. Není sám, změny se nechystají ani v Kadani, ani v Chomutově. Města totiž obvykle ke snižování nebo úplnému odpuštění poplatků přistupují jen velmi opatrně, protože tím přicházejí o velké množství peněz, které by v napjatých rozpočtech hledala jen těžko. Ani pro Klášterec to nebude nejlevnější. „Propad v příjmech odhadujeme na milion korun,“ vypočítává Adéla Václavíková.

Ztrátu peněz po zrušení poplatků se města často snaží vyrovnat čerpáním jiných příjmů. V Ústí nad Labem například rozdíl za zrušení poplatku pro nezletilé vyrovnávalo výrazné navýšení dani z nemovitosti. K podobným opatřením se ale Klášterec nechystá. „Nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti, nebudeme ani navyšovat současný poplatek u ostatních,“ odmítá Václavíková. „Město dlouhodobě hospodaří s přebytkem a může si osvobození dovolit,“ uzavírá mluvčí.