Vyhlášce se neoficiálně říká policejní hodina a bere si na mušku hlučící návštěvníky, kteří rádi pobývají před podniky. V nočních hodinách je pro spáče v okolních panelácích rušivý i běžný rozhovor, natož když se hosté hlasitě smějí, dohadují a někdy se i perou. Aby neměli důvod zdržovat se poblíž, podniky budou muset zavírat ve všední dny hodinu před půlnocí, v pátek a v sobotu hodinu po ní.

Tamní živnostníci se teď bojí dopadů. „Bude to pro nás hodně špatné. V pátek jsou tržby nejvyšší, půjdeme do mínusu,“ posteskl si Abdul Aziz Samadi, majitel občerstvení Antalya Kebab na Panoramě. Nové opatření nechápe, přijde mu nespravedlivé.

„Jsme slušná restaurace, naši hosté chtějí jen jídlo a odcházejí. To vedle je hospoda, před kterou návštěvníci kouří a řvou. Navíc tu kluci hrají až do půlnoci fotbal. Když jsem jednou v jedenáct v noci zavřel, natočil jsem video, na kterém to je. Přijeli strážníci, napomenuli je, a jak odjeli, a kluci se vrátili,“ označil jiné viníky, kteří nedají sídlišti spát.

Městská policie už dříve připustila, že nemá na výtržníky dostatečné páky. Nepomáhají domluvy ani pokuty. Ochrana veřejného pořádku patří i do působnosti státní policie, ta ovšem nemá dost lidí, aby pohlídala dění na sídlištích. Užší vedení města proto zvolilo krajní řešení, a aby uhájilo klid stovek domácností, nechalo na posledním zastupitelstvu hlasovat o nové vyhlášce.

Návrh se nesetkal se všeobecným přijetím. Narazil na nesouhlas opozice i některých koaličních partnerů. „Nějaký bič musíme na problémové podniky najít. Zakazovat něco, to sem ale nepatří,“ namítl Josef Suchý z koaliční ODS.

Tvrdé opatření

Opozice poukazovala na to, že oficiální čísla, která svědčí pro narušování pořádku, nejsou v obou místech zásadně vyšší než jinde ve městě. Vyhlášku vnímá jako zbytečně striktní řešení.

„Chápeme problematiku, jsme ale přesvědčeni, že je tento nástroj špatně zvolený, protože nebyly vyčerpány všechny možnosti k zajištění veřejného pořádku,“ uvedl za komunisty zastupitel Jaroslav Kohout. Starosta Štefan Drozd (Strana soukromníků) naopak kontroval, že jsou všechny možnosti vyčerpané. „Vyhláška je tou poslední,“ je přesvědčený.

Kateřina Mazánková z hnutí ANO navrhla, aby se bod odložil a bylo možné problematiku více prodiskutovat. Návrh ale neprošel.

Rozprava se protáhla na téměř hodinu, přesto zastupitelé novou vyhlášku protlačili. Platnosti nabude 15 dní po vyvěšení na úřední desce, tedy přibližně v polovině července. Na Chomutovsku je první svého druhu.