V kláštereckém věžáku v Mírové 480 už není elektřina, plyn, teplo ani voda. Poslední stálí obyvatelé se v uplynulých týdnech odstěhovali. Hlavní dveře jsou ale otevřené, a tak lákají bezdomovce a narkomany, aby si ustlali v některém ze zdemolovaných bytů. Věžák uprostřed sídliště tak stále zůstává zdrojem potíží. „Nikdy nevíte, koho u vchodu potkáte. Je to samá verbež,“ posteskla si obyvatelka ze sousedního domu. „Moje děti mají zákaz se tam přibližovat, jenže to není nic platné, když to stejně chodí kolem nás,“ dodala.